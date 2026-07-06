Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi
06.07.2026 13:22
İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren kesinti duyurusu Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapıldı. Şehrin enerji altyapısını güçlendirmek ve olası arızaların önüne geçmek amacıyla BEDAŞ tarafından yürütülen planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, 22 ilçe için kesinti programı yayımlandı. 1 ilçede kesinti bu gece başlarken diğer ilçelerde yarın tüm gün boyunca sürecek. 7 Temmuz 2026 Salı günü gerçekleşecek olan kesintiler, tam 22 ilçeyi kapsıyor ve bazı bölgelerde sürenin 9 saati bulması bekleniyor.
iStockPhoto
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından 7 Temmuz tarihli planlı kesinti programı duyuruldu. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle tam 22 ilçe akşam saatlerine kadar elektriksiz kalacak.
İşte 7 Temmuz Salı BEDAŞ elektrik kesintisi listesi:
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum