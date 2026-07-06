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Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi

06.07.2026 13:22

Aydın Kayar

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İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren kesinti duyurusu Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapıldı. Şehrin enerji altyapısını güçlendirmek ve olası arızaların önüne geçmek amacıyla BEDAŞ tarafından yürütülen planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, 22 ilçe için kesinti programı yayımlandı. 1 ilçede kesinti bu gece başlarken diğer ilçelerde yarın tüm gün boyunca sürecek. 7 Temmuz 2026 Salı günü gerçekleşecek olan kesintiler, tam 22 ilçeyi kapsıyor ve bazı bölgelerde sürenin 9 saati bulması bekleniyor.

Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi
iStockPhoto

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından 7 Temmuz tarihli planlı kesinti programı duyuruldu. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle tam 22 ilçe akşam saatlerine kadar elektriksiz kalacak.

 

İşte 7 Temmuz Salı BEDAŞ elektrik kesintisi listesi:

Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 1
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 2
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 3
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 4
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 5
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 6
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 7
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 8
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 9
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 10
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 11
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 12
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 13
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 14
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 15
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 16
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 17
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 18
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 19
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 20
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 21
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 22
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 23
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 24
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 25
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 26
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 27
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 28
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 29
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 30
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 31
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 32
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 33
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 34
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 35
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 36
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 37
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 38
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 39
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 40
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 41
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 42
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 43
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 44
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 45
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 46
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 47
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 48
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 49
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 50
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 51
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 52
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 53
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 54
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 55
Özel Kurum
Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi 56
Özel Kurum