Yarın başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak
21.09.2026 14:54
Son Güncelleme: 21.09.2026 15:09
İstanbul'da BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında kentin 24 ilçesini kapsayan elektrik kesintisi programı açıklandı.
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan 22 Eylül tarihli elektrik kesintisi programından tam 24 ilçe etkilenecek. Avrupa Yakası'nda yaşayan ve elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden vatandaşlar, BEDAŞ'ın yayımladığı ayrıntılı kesinti programını sorguluyor. Yayımlanan listede birçok ilçe kesintilerden 9 saat etkilenecek.
İşte 22 Eylül BEDAŞ elektrik kesintisi programı:
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Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum