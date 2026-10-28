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Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

28.10.2026 11:36

Son Güncelleme: 28.10.2026 11:37

Aydın KayarEditör

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İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımını sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapacağını açıkladı.

Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak
iStockPhoto

BEDAŞ tarafından paylaşılan elektrik kesintisi programına göre, yarın gece saatleri itibarıyla başlayacak olan elektrik kesintileri yaklaşık 8 saat sürecek. Kesintilerinden İstanbul'un 12 ilçesindeki birçok mahalle ve sokak etkilenecek.

 

İşte BEDAŞ 30 Ekim tarihli kesinti programı:

Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 1
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 2
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 3
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 4
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 5
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 6
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 7
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 8
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 9
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 10
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 11
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 12
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 13
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 14
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 15
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 16
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 17
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 18
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 19
Özel Kurum
Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 20
Özel Kurum