Yarın gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

BEDAŞ tarafından paylaşılan elektrik kesintisi programına göre, yarın gece saatleri itibarıyla başlayacak olan elektrik kesintileri yaklaşık 8 saat sürecek. Kesintilerinden İstanbul'un 12 ilçesindeki birçok mahalle ve sokak etkilenecek.

İşte BEDAŞ 30 Ekim tarihli kesinti programı: