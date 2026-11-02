Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak
02.11.2026 15:52
Son Güncelleme: 02.11.2026 16:13
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından paylaşılan bakım, onarım ve yatırım programına göre, Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde yaşanacak olan kesinti 8 saat sürecek.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbulluları yakından ilgilendiren bir uyarı yayımladı.
Avrupa Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için geçerli olan elektrik kesintisi uyarısına göre, İstanbul'un 19 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak.
19 ilçenin 8'i olan Zeytinburnu, Silivri, Sarıyer, Esenyurt, Esenler, Bayrampaşa, Bakırköy ve Bağcılar'da ise kesintiler 3 Kasım Salı günü (yarın) gece saatleri itibarıyla başlayacak ve sabaha kadar devam edecek.
İşte 3 Kasım BEDAŞ planlı kesinti programı: