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Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak

02.11.2026 15:52

Son Güncelleme: 02.11.2026 16:13

Aydın KayarEditör

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İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından paylaşılan bakım, onarım ve yatırım programına göre, Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde yaşanacak olan kesinti 8 saat sürecek.

Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak
iStockPhoto

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbulluları yakından ilgilendiren bir uyarı yayımladı. 

 

Avrupa Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için geçerli olan elektrik kesintisi uyarısına göre, İstanbul'un 19 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak.

 

19 ilçenin 8'i olan Zeytinburnu, Silivri, Sarıyer, Esenyurt, Esenler, Bayrampaşa, Bakırköy ve Bağcılar'da ise kesintiler 3 Kasım Salı günü (yarın) gece saatleri itibarıyla başlayacak ve sabaha kadar devam edecek.

 

İşte 3 Kasım BEDAŞ planlı kesinti programı:

Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 1
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 2
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 3
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 4
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 5
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 6
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 7
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 8
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 9
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 10
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 11
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 12
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 13
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 14
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 15
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 16
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 17
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 18
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 19
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 20
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 21
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 22
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 23
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 24
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 25
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 26
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 27
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 28
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 29
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 30
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 31
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 32
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 33
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 34
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 35
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 36
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 37
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 38
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 39
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 40
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 41
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 42
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 43
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 44
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 45
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 46
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 47
Özel Kurum
Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 48
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Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 49
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Yarın geceye dikkat, İstanbul'da tam 8 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak 50
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