Yarın okullar tatil mi, İstanbul'da tatil uzatıldı mı? 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verilen iller
15.10.2026 09:36
15 Ekim Perşembe günü etkisini gösteren şiddetli sağanak ve su baskını riskleri nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Zonguldak'ta eğitime ara verildi. Peki, yarın okullar tatil mi?
Yarın okulların tatil olup olmadığı milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Bazı illerde etkisini sürdüren sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle perşembe günü (bugün) eğitime ara verildi. Son meteorolojik veriler doğrultusunda bazı kentlere sağanağın devam edeceği ve etkisini artıracağının açıklanması üzerine, yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başladı. Peki, yarın okullar tatil mi?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime ara veren İstanbul ve birçok ilin valiliği, 16 Ekim Cuma günü için yağışın seyrini takip edecek.
Henüz valiliklerden yarın için bir tatil açıklaması yapılmadı. Resmi bir ikinci tatil duyurusu yapılmadığı takdirde okulların cuma günü eğitim-öğretime devam etmesi öngörülüyor.
Sağanak yağışın sürmesi halinde ise yarında okulların tatil edilmesi kuvvetle muhtemel.
BİRÇOK İLDE BUGÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ
Bazı illerde etkisini sürdüren sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle perşembe günü eğitime ara verildi.
Kocaeli'de etkisini artırması beklenen sağanak nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik veriler doğrultusunda kentte sağanağın devam edeceği ve etkisini artıracağının değerlendirildiği belirtildi.
Bu nedenle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan, ayrıca 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Açıklamada, kurumların işleyişi açısından görev yapması zorunlu personelin ise idari izin kapsamı dışında tutulacağı belirtildi.