Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

10.06.2026 12:36

NTV - Haber Merkezi

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İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren uyarı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapıldı. BEDAŞ'ın yaptığı planlı bakım duyurusuna göre, yarın sabah erken saatlerden itibaren İstanbul'un tam 19 ilçesinde 9 saati bulan elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı ilçelerde kesitiler 8 saat sürerken, 1 ilçede ise 9 saati bulacak. İşte 11 Haziran tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı.

Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak
iStockPhoto

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından 11 Haziran tarihli planlı kesinti programı duyuruldu. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle tam 19 ilçe akşam saatlerine kadar elektriksiz kalacak.

 

İşte 11 Haziran Perşembe BEDAŞ elektrik kesintisi listesi:

Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 1
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 2
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 3
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 4
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 5
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 6
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 7
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 8
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 9
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 10
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 11
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 12
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 13
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 14
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 15
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 16
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 17
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 18
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 19
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 20
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 21
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 22
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 23
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 24
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 25
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 26
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 27
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 28
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 29
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 30
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 31
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 32
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 33
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 34
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 35
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 36
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 37
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 38
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 39
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 40
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 41
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 42
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 43
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 44
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 45
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 46
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 47
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 48
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 49
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 50
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 51
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 52
Özel Kurum
Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 53
Özel Kurum