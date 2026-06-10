Yarın sabah başlayacak, 9 saat sürecek. İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren uyarı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapıldı. BEDAŞ'ın yaptığı planlı bakım duyurusuna göre, yarın sabah erken saatlerden itibaren İstanbul'un tam 19 ilçesinde 9 saati bulan elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı ilçelerde kesitiler 8 saat sürerken, 1 ilçede ise 9 saati bulacak. İşte 11 Haziran tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı.