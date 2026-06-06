Yarın seçim var! Üç ilde sandık kurulacak: İşte oy pusulasındaki sıralama

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede yarın seçim yapılacak.

Seçimlerin sonucunda altı beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Mahallelerde ise muhtar ve ihtiyar heyetleri için seçim sandığı kurulacak.