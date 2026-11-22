Yarıyıl tatili ne zaman, hangi ayda başlıyor? 2026-2027 MEB yarıyıl tatili takvimi
22.11.2026 09:34
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören milyonlarca öğrenci kasım ara tatilini tamamlarken, yılın en uzun kış tatili olan yarıyıl tatili araştırmaları başladı.
Kış tatili planlarını şimdiden netleştirmek isteyen veliler ve öğrenciler, "2026-2027 yarıyıl tatili ne zaman, sömestr hangi ayda başlıyor?" sorularına yanıt arıyor.
MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 çalışma takvimiyle birlikte sömestr tatilinin başlayacağı ay, karne günü ve ikinci dönem başlangıç tarihleri kesinleşti. Yarıyıl tatili ne zaman, hangi ayda başlıyor?
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 iş takvimi sonrasında yarıyıl tatilinin başlayacağı ve biteceği tarih belli oldu.
Buna göre; Okullarda birinci dönem 25 Ocak 2027 Pazartesi sona erecek. Bu tarihte yarıyıl tatili başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB'in çalışma takvimine göre yılın ikinci ara tatili için de tarih belli oldu.
Buna göre; İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi başlayıp, 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.