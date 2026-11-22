Kış tatili planlarını şimdiden netleştirmek isteyen veliler ve öğrenciler, "2026-2027 yarıyıl tatili ne zaman, sömestr hangi ayda başlıyor?" sorularına yanıt arıyor.

MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 çalışma takvimiyle birlikte sömestr tatilinin başlayacağı ay, karne günü ve ikinci dönem başlangıç tarihleri kesinleşti. Yarıyıl tatili ne zaman, hangi ayda başlıyor?