Yaş doğrulamasıyla sigara satışı. Bakan Memişoğlu: HES veya karekod gibi örneklere bakıyoruz

Bakan Memişoğlu "Buna herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Biz görüşmelerimizi rutin yapıyoruz herkesle. Ama sadece sigara için değil bugün şeker için de, beslenme için de herkesle konuşuyoruz. Buna herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Sadece Sağlık Bakanlığı'nın değil, bütün toplumun buna sahip çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.