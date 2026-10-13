Yaş doğrulamasıyla sigara satışı. Bakan Memişoğlu: HES veya karekod gibi örneklere bakıyoruz
13.10.2026 15:42
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altına sigara satışının nasıl engelleneceğini ve kimlik doğrulamasının nasıl yapılacağını anlattı.
SİGARA YASAKLARI GENİŞLEYECEK
Tütünle mücadelede yeni kanun teklifinin kısa süre içinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Teklifte yer alacak düzenlemelerden biri de 18 yaş altına sigara satışını engellemeye yönelik.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışında yaş doğrulama sistemi getirileceğini söyledi.
Bakan Memişoğlu "Bir anket yapıldı, 220 bin gence soruldu, 13-15 yaş arası yüzde 73,3'ü sigarayı rahatlıkla alabiliyor. 18 yaş altına sigara satılması normalde yasak. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz." dedi.
Memişoğlu "İnsanlarımıza satarken özellikle gençlerimize yaş verifikasyonu (doğrulama) yapacağız, yani yaşını soracağız. Yaşını sorma ile ilgili bunu nasıl hangi yöntemle yapacağımızı belki de Covid'de yaptığımız gibi insanları HES üzerinden veya karekod üzerinden veya başka bir türlü dünyanın örneklerine bakıyoruz." diye konuştu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğlu, sigaranın ekonomik maliyetine de dikkat çekti.
Memişoğlu, sadece paket sigaraya yılda 15 milyar dolar harcandığını söyledi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile de görüştü.
Bakan Memişoğlu "Buna herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Biz görüşmelerimizi rutin yapıyoruz herkesle. Ama sadece sigara için değil bugün şeker için de, beslenme için de herkesle konuşuyoruz. Buna herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Sadece Sağlık Bakanlığı'nın değil, bütün toplumun buna sahip çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.