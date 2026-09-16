Yasak listesi uzadı. Okul kantinlerinde artık bu ürünler satılmayacak

Bir diğer yasak peynire geldi.

Tostlarda eritme peynir kullanmak da yasaklandı. Halk arasında krem peynir olarak bilinen peynirler artık kantinlerde yapılan tostlarda kullanılmayacak. Tostta ise en az 20 gram peynir kullanma zorunluluğu da getirildi.

Veliler, kantinlerde sağlıksız atıştırmalıklara yasak gelmesini destekliyor; çocukların beslenmelerinin evde hazırlanmasının ekonomik olarak daha uyguna geleceğini ifade ediyor.