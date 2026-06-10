Yaşı 18, suç kaydı 25! Erdem'in "ağabey" demedi diye öldürüldüğü ortaya çıktı

Erdem Demir, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesindeki Caferbey Mahalle Camisi'nde toprağa verildi.

Demir'in annesinin bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu, babasıyla görüşmediği, bu nedenle bir süre Bayraklı Sevgi Evi'nde kaldığı öğrenildi.

Çevresi tarafından sevilen ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurduğu belirtilen Demir ile tutuklu şüpheli C.C. arasındaki husumetin, kendisine "ağabey" demediği gerekçesiyle yaşanan tartışmadan kaynaklandığı öne sürüldü.