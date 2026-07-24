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Yavru Pomeranian köpekleri koltuğun altından çıktı

24.07.2026 09:45

AA

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir aracın arka koltuğunun altında yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenen yavru köpekler ele geçirildi.

Yavru Pomeranian köpekleri koltuğun altından çıktı
Anadolu Ajansı

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir aracın arka koltuğunun altındaki bölmeye gizlenerek yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenen Pomeranian cinsi yavru köpekler ele geçirildi.

 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza ekiplerinin koordineli çalışması kapsamında söz konusu araçta arama yapıldı.

Yavru Pomeranian köpekleri koltuğun altından çıktı 1
Anadolu Ajansı

Aramada, aracın arka koltuğunun altındaki bölmeye gizlenmiş 5 yavru köpek bulundu.

 

Kimlik, kayıt ve sağlık belgeleri bulunmayan köpekler koruma altına alınarak hayvan bakımevine teslim edildi.

 

Sorumlular hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandı.

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