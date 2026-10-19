Yaz aylarında kilitlenen bölgeye yeni otoyol. 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü

D-400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkan tanınan yolu kullanan sürücüler ise memnuniyetlerini dile getirdi.

Otoyolu deneyenlerden Furkan Evcimen,"Uzun süredir beklediğimiz bir otoyoldu. Mersin’imize büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu bölge yatırım yapılması potansiyeli barındıran bir yer. O açıdan insanların yoğun talep ettiği yaz aylarında özellikle, çok trafiğin yoğun olduğu bir bölgeydi." şeklinde konuştu.

Bir süredir Mersin'de yaşayan Rus vatandaşı Andrei Kichkidov ise," Mersin'de dört yıldır yaşıyorum, havalimanından Erdemli'ye çok hızlı gelebilirim. Önce 1 saat 10 dakika sürüyordu, şimdi maksimum 40 dakika." ifadelerini kullandı.