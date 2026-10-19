Yaz aylarında kilitlenen bölgeye yeni otoyol. 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
19.10.2026 10:52
Mersin'de Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi hizmete girdi. Yeni otoyolun saatler süren seyahat süresini 18 dakikaya düşürmesi hedefleniyor.
Mersin merkez ile Kızkalesi arasındaki ulaşım süresini 18 dakikaya düşürecek olan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi gece açıldı.
Toplam 52 kilometre uzunluğa sahip Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu 41 kilometrelik ana gövde hattı ve 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluştuğu bildirildi.
Özellikle yaz aylarında ve bayram dönemlerinde turizm bölgelerinde yaşanan trafik sorununa kalıcı çözüm sunması hedeflenen projenin hizmete girmesiyle akaryakıt ve zaman tasarrufu da bugünden itibaren sağlanmaya başlandı.
YAZ AYLARINDA RAHATLIK SAĞLAYACAK
Projede 10 köprülü kavşak, 7 tünel ve 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı, birer bakım ve tünel işletme merkezi yapıldı.
Yazın saatler süren seyahat süresinin bu sayede 18 dakikaya kadar düşmesi hedeflendi.
Zamandan yılda 2,68 milyar lira, akaryakıttan ise 340 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlanacağı, karbon emisyonunu da yılda 17 bin ton azalacağı kaydedildi.
Ayrıca, Mersin'in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım altyapısını güçlendireceği aktarıldı.
SÜRÜCÜLER MEMNUN
D-400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkan tanınan yolu kullanan sürücüler ise memnuniyetlerini dile getirdi.
Otoyolu deneyenlerden Furkan Evcimen,"Uzun süredir beklediğimiz bir otoyoldu. Mersin’imize büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu bölge yatırım yapılması potansiyeli barındıran bir yer. O açıdan insanların yoğun talep ettiği yaz aylarında özellikle, çok trafiğin yoğun olduğu bir bölgeydi." şeklinde konuştu.
Bir süredir Mersin'de yaşayan Rus vatandaşı Andrei Kichkidov ise," Mersin'de dört yıldır yaşıyorum, havalimanından Erdemli'ye çok hızlı gelebilirim. Önce 1 saat 10 dakika sürüyordu, şimdi maksimum 40 dakika." ifadelerini kullandı.
BAKAN URALOĞLU: 2,5 SAATLİK SEYAHAT SÜRESİ 18 DAKİKAYA DÜŞECEK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Uraloğlu, Mersin’in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım altyapısını güçlendirecek projede yapım çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’nin özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafik yükünü önemli ölçüde azaltacağını vurgulayan Uraloğlu, "Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz." dedi.
"BÖLGEYE KATKI SAĞLAYACAK"
Uraloğlu, otoyolun Çukurova Uluslararası Havalimanı’na erişimi de kolaylaştıracağını belirterek projenin bölgedeki turizm, sanayi ve tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.
Projenin uluslararası ulaştırma koridorları açısından da stratejik önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"- Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin’in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu’nun karayolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacak.
- Trafiğe açık Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun devamı niteliğindeki projemizle Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksındaki kesintisiz otoyol bağlantısını da güçlendireceğiz."