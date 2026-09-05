Yaz görünümlü eylül sona eriyor. Tarih verildi, sıcaklık ne zaman düşüyor?
05.09.2026 08:55
Yurt genelinde Balkanlar üzerinden gelen yeni serin ve yağışlı sistem hafta sonu bazı bölgelerde etkili olacak. Gelecek hafta sıcaklıklar düşmeye başlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmini raporunu yayımladı.
Yaz aylarının resmi olarak sona ermesine rağmen yurt genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor.
MGM'nin yeni raporuna göre, gelecek haftadan itibaren sıcaklıklar yaklaşık 4-5 derece düşecek.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bugün İç Ege ve Göller Yöresi'nde kısa süreli yağış geçişlerinin olacağını açıkladı.
Çelik, "Hem cumartesi hem de pazar günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Onun dışında ülkenin büyük kesimi, hafta sonu yağışsız ve az bulutlu hava yaşayacak." diye konuştu.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava yurt genelinde sıcaklıkları düşüyor.
Yeni haftayla beraber sıcaklıklarda yaklaşık 5 dereceye kadar düşüş yaşanacak.
Bugün sıcaklığında megakentte 32 derece olması beklenirken hafta ortasında 28 dereceye düşmesi bekleniyor.