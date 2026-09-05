Yaz görünümlü eylül sona eriyor. Tarih verildi, sıcaklık ne zaman düşüyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bugün İç Ege ve Göller Yöresi'nde kısa süreli yağış geçişlerinin olacağını açıkladı.

Çelik, "Hem cumartesi hem de pazar günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Onun dışında ülkenin büyük kesimi, hafta sonu yağışsız ve az bulutlu hava yaşayacak." diye konuştu.