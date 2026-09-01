Yaz havasında eylül. Önce 30 derece sıcaklık ardından kuvvetli yağmur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, perşembe günü Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti.

Cuma günü yağışlı sistemin daha geniş bir alanda etkili olacağını belirten Çelik, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın tahmin edildiğini kaydetti.