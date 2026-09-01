Yaz havasında eylül. Önce 30 derece sıcaklık ardından kuvvetli yağmur
01.09.2026 09:07
Eylül ayına girişle birlikte sıcaklıklar 30 derece ve üzerinde seyrediyor. Meteoroloji verilerine göre, cuma gününden itibaren gök gürültülü kuvvetli yağmur etkili olacak.
Eylül ayının başlamasıyla yaz mevsimi resmi olarak sona erdi.
Yurt genelinde yaz mevsimi boyunca aşırı sıcaklar ve yüksek nem vatandaşları bunalttı.
Sonbahara girişle birlikte önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi ve gök gürültülü kuvvetli sağanakların etkili olması bekleniyor.
İşte gün gün hava durumu…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, yurt genelinde bugün de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu olması öngörülürken Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
CUMA GÜNÜ YAĞIŞLAR BAŞLIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, perşembe günü Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti.
Cuma günü yağışlı sistemin daha geniş bir alanda etkili olacağını belirten Çelik, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın tahmin edildiğini kaydetti.
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Çelik, cumartesi günü yağışların doğu kesimlere çekileceğini, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinde etkili olacağını söyledi.
Pazar günü ise yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde devam edeceğini aktaran Çelik, diğer bölgelerde havanın büyük ölçüde az bulutlu ve açık olacağını belirtti.