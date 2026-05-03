Yaz kapıda, barajlar ne durumda? İstanbul’un güncel su rezervi belli oldu
03.05.2026 09:58
Aydın Kayar
Baraj doluluk oranlarında son durum, İstanbul'da yağışlı havanın sürmesiyle birlikte merak ediliyor. Sıcaklıkların henüz başlamaması ve yaz aylarının kapıyı çaldığı şu günlerde, İstanbulluların gözü kulağı baraj doluluk oranlarına çevrildi. İSKİ’nin 3 Mayıs 2026 tarihli son verileri, kentin su rezervlerindeki güncel durumu gözler önüne serdi.
İSKİ verilerine göre, İstanbul’un barajlarındaki genel doluluk oranı bugün itibarıyla güncellendi. Nisan ayı boyunca aralıklarla devam eden yağışlar, barajların kritik seviyelere düşmesini engelledi ve barajlarda su doluluk oranları biraz da olsa artış gösterdi. Peki, baraj doluluk oranlarında son durum ne? İşte 3 Mayıs tarihli İSKİ baraj doluluk oranları.
3 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 3 Mayıs 2025'te yüzde 81,03 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların daha düşük seviyelerde seyrediyor.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71,35 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 94,34
Darlık barajı 88,08
Elmalı barajı 93,04
Terkos barajı 58,38
Alibey barajı 67,28
Büyükçekmece barajı 56,65
Sazlıdere barajı 45,96
Istrancalar 42,37
Kazandere 60,62
Pabuçdere 60,7