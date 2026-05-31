Yaz sıcağı için tarih belli oldu
31.05.2026 08:57
Şiddetli yağışlarla geçen mayıs ayının ardından haziranın ilk günleri yaz sıcağıyla başlayacak.
Yaz mevsimi resmen başlıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklığı bir kademe daha artacak.
Bugün Trakya ve Karadeniz hattı dışında yurt genelinde sağanak beklenmiyor.
Açık bir havanın hakim olacağı İstanbul'da hava sıcaklığı 26 dereceye kadar yükselecek. Başkent Ankara'daki sıcaklık ise 23 dereceyi görecek.
Ege'de ise 30 derece sınırı aşılacak. İzmir 31, Aydın 32 derece olacak. Akdeniz'de Antalya 27, Adana 30 dereceye ulaşacak.
Güneydoğu Anadolu da ısındı. Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır çevreleri de 29-30 derece bandına ulaştı.
HENİ HAFTA SICAK HAVAYLA BAŞLIYOR
Kurban Bayramı tatili sonrası yeni hafta ve haziran ayı Karadeniz Bölgesi hariç güneşli havayla başlayacak.
İstanbul'da hava sıcaklığı yarın bir kademe daha artıp 27 dereceye ulaşacak. Ankara'da da sıcaklık 25 dereceye yükselecek. İzmir 32, Aydın 33, Antalya 27, Adana 31, Şanlıurfa 32 derece olacak.
Trakya Bölgesi ile Karadeniz'de sahil hattı ve iş kesimlerde ise yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aniden bastıracak sağanak nedeniyle dere yataklarında dikkatli olunması gerekiyor.
SALI GÜNÜ SICAK AMA YAĞMUR VAR
Yaz değerlerine ulaşan hava sıcaklığı salı günü de etkisini sürdürecek ancak bu kez yurdun büyük bölümünde sağanak beklentisi var.
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu hariç yurdun tamamında sağanak yağışlar etkili olacak.
Aynı gün hava sıcaklıklarında bir değişim beklenmiyor.
PERŞEMBE EN SICAK GÜN OLACAK
Hava sıcaklıklarındaki artış haftanın ilerleyen günlerinde adım adım devam edecek. Çarşamba günü İstanbul'da hava sıcaklığı 28 derece olacak.
Perşembeye gelindiğinde megakentte bulutlanma dağılacak ve güneş yüzünü iyice gösterecek. Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklığının 29 dereceye ulaşması bekleniyor.
Aynı gün ülkenin batısında sıcaklık değerleri 30 derecenin üzerine çıkacak. İzmir 33, Aydın ve Manisa 34, Muğla 29 derece olacak. Bursa'da hava sıcaklığı 31 dereceye yükselecek. Edirne'de ise 32 derece hava sıcaklığı olacak.