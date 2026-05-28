Yaz sıcağına mola: Hava bugün aniden değişecek

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra yurt genelinde etkili olan güneşli hava yerini sağanak yağışa bırakacak.

NTV yayınında beklenen yağışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bugün çok geniş bir alanda sağanak yağmurun etkili olacağını söyledi.

Yağışların öğleden sonra ile akşam saatleri arasında görüleceğini söyleyen Çalışkan, "İstanbul'da ilerleyen saatlerde gök gürültülü sağanak geçişleri var." dedi.

İstanbul'da beklenen yağmurun ilçe ilçe etkili olacağını belirten Çalışkan, yağışla birlikte havanın serinleyeceğini, rüzgarın da daha soğuk esmesiyle birlikte hava sıcaklığının 15-16 dereceye gerileyeceğini kaydetti.