Yaz sıcağına mola: Hava bugün aniden değişecek
28.05.2026 11:46
Son Güncelleme: 28.05.2026 11:55
Kurban Bayramı tatili devam ederken, güneşli havanın etkili olduğu İstanbul'da hava sıcaklığı aniden düşecek.
Rusya üzerinden yurda giriş yapacak serin hava, megakentte 30 dereceyi gören hava sıcaklığını 15-16 dereceye kadar düşürecek.
İstanbul'da bugün ilerleyen saatlerde sağanak beklentisi de var.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen son hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TÜRKİYE SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİ ALTINA GİRECEK
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra yurt genelinde etkili olan güneşli hava yerini sağanak yağışa bırakacak.
NTV yayınında beklenen yağışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bugün çok geniş bir alanda sağanak yağmurun etkili olacağını söyledi.
Yağışların öğleden sonra ile akşam saatleri arasında görüleceğini söyleyen Çalışkan, "İstanbul'da ilerleyen saatlerde gök gürültülü sağanak geçişleri var." dedi.
İstanbul'da beklenen yağmurun ilçe ilçe etkili olacağını belirten Çalışkan, yağışla birlikte havanın serinleyeceğini, rüzgarın da daha soğuk esmesiyle birlikte hava sıcaklığının 15-16 dereceye gerileyeceğini kaydetti.
EGE'DE DE HAVA SERİNLEYECEK
İstanbul'da havanın serinlemesiyle birlikte Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatilci akınına uğrayan Ege sahillerinde de benzer bir serinlemenin gerçekleşeceğini söyleyen Çalışkan, İzmir ve Muğla çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişleri görüleceğini kaydetti.
Çalışkan, Başkent Ankara'da da bugün ve yarın benzer yağışların görüleceği uyarısında bulundu.
DERE KENARLARINA DİKKAT
Sağanak yağışın; Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Kilis tarafında şiddetli şekilde etkili olması bekleniyor.
Aynı zamanda Sivas, Tokat, Kayseri, Bolu ve Kastamonu'daki yağışların da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Çalışkan özellikle dere kenarlarında piknik yapanları uyararak, "Yağışlar birden geliyor. Dere havzalarından uzak durmak gerekiyor." dedi.
YARIN DOĞU KARADENİZ'DE TEHLİKE VAR
Dilek Çalışkan yarın ise Doğu Karadeniz'de tehlike olduğuna dikkat çekti.
“Yarın Doğu Karadeniz'de dikkatli olunması gerekiyor.” diyen Çalışkan, Rize, Artvin, Ordu, Giresun, Trabzon'daki yağışlar şiddetli. Dere havzalarından uzak durmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.