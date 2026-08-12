Yaz sıcağında zorlu mesai başladı. Günlük ücretleri 2 bin lira

Hatay'dan Kaynaşlı ilçesine gelen Murat Bem, uzun yıllardır Düzce'ye fındık toplamaya geldiklerini söyledi.

Ekmek parası kazanmak için Türkiye'yi dolaştıklarını belirten Bem, "Her yerde her türlü tarım işçiliğini yapmaktayız. Fındık, portakal, mandalina, kayısı, şeftali, ceviz gibi sayamayacağımız birçok üründe mevsimlik işçilik yapmaktayız. Ailemizin rızkı için Türkiye'nin her köşesine gidip çalışıyoruz." dedi.

Bem, yılın büyük bölümünde çalıştıklarını dile getirerek, "Ekmeğimizin peşinden gidiyoruz. Buraya fındık toplamaya geldik. Zor bir hayatımız var ancak Rabbimizden gelene binlerce şükürler olsun. Bu şekilde hayatımızı sürdürüp gidiyoruz." diye konuştu.