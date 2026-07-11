Yaz yeni başlıyor. Aşırı sıcaklar yola çıktı, tarih verildi
11.07.2026 08:46
Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları bugün 3-4 dereceye artacak. Haftaya aşırı sıcakların etkili olacağını bildiren NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, aşırı sıcaklara karşı uyardı.
Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta yükselmeye başlayacak.
Avrupa'daki aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken Türkiye'ye yeni bir sıcak hava dalgası geliyor.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, son hava tahmini raporlarına ilişkin bilgi verdi.
NTV yayınında hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışkan, sıcaklıkların 4 dereceye kadar artacağını dile getirdi.
Bugün ve yarın İstanbul'da sıcaklıklarda artış yaşanacağına işaret eden Çalışkan, nemin yüksek olmadığını ifade edip megakentin pazar günü 32-33 dereceyi göreceğini söyledi.
TEMMUZ AYININ İKİNCİ YARISINA DİKKAT!
Çalışkan, temmuz ayının 17'sinden sonra Türkiye'nin aşırı sıcak havanın etkisinde kalabileceğini söyledi.
Son tahminleri paylaşan Çalışkan, "Temmuz ayının ikinci yarısı sıcaklıklarda çok daha fazla yükseliş olma ihtimali var." diye konuştu.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, Ordu ve Giresun çevrelerini de yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyardı.
Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.