Yazar Murat Koparan'ın şüpheli ölümü. Soruşturma başlatıldı
29.08.2026 10:54
Son Güncelleme: 29.08.2026 11:05
Yazar Murat Koparan, İstanbul Üsküdar'daki villasında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
ESKİ EŞİ SİLAH SESİ DUYUNCA EKİPLERE HABER VERDİ
İstanbul'da genç yazar ölü bulundu. Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Üsküdar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, yazar Murat Koparan (37) ile yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y. (33), olaydan yaklaşık 1 saat önce telefonda görüştü. Telefon görüşmesi sırasında, silah sesini duyan Elif Feyza Y. polise haber verdi.
BANYODA CESEDİ BULUNDU
İhbar üzerine villaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven ile balkonuna ulaşarak içeri girdi.
Villanın 3’üncü katındaki banyoda başından vurulmuş halde bulunan Koparan’ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekiplerin villada yaptığı incelemede ruhsatsız olduğu değerlendirilen tabanca bulundu. Koparan’ın uzun süredir boş olan villada kaldığı öğrenildi.
Koparan’ın cenazesi Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Koparan’ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.