Yazışmalar ortaya çıktı. Hem dolandırmış hem terslemiş

Mağdur Erkan Bakırcı ise "İnternet sitesinde bir ilan gördüm. İlanı veren G.K. Emlak ile görüştüm. Orada çalışan sekreter açtı telefonu. Gittiğimde o evin bana satılamayacağını söyleyerek, bana başka bir ev gösterdiler. Daha sonrasında gittim o eve baktım. Evi beğendim. Benden 100 bin lira kapora istediler. Ertesi gün aradığında 'Sana kredi çıkmıyor. 500 bin lira daha para vermen gerekiyor' dediler. Ben de 500 bin lira daha gönderdim. Sonradan satış olmadı. Kimse bunlara inanmasın. Onları yakalayan Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.