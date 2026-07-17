Yediemin otoparklarında milyarlık vurgun. Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin şu ana kadar bu yöntemleri kullanarak yaklaşık 1,5 milyar liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili MASAK incelemesinin sürdüğü, raporun hazırlanmasının ardından gerçek vurgun rakamının ortaya çıkacağı öğrenildi.

"ŞU ANDA NAKİT YOK ORADAN BİR KAÇ OTOMOBİL PARÇASI SÖKÜN"

Yapılan teknik ve fiziki takip sırasında oldukça rahat olan şüphelilerin bazı konuşmalarında para lazım olduğu zaman "Şu anda nakit yok. Oradan birkaç radyatör sökün paraya çevirin" gibi talimatlar verdikleri tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler "nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırmak", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanmak" suçlamasıyla Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.