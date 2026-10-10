Yeni dönem başlıyor. Artık sigara satışı kimlikle olacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

TRT Haber'de konuşan Memişoğlı, sigara satışlarıyla ilgili yeni düzenlemeyi anlattı.

Bakan Memişoğlu, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele konusunda kararlı olduklarını belirtip Türkiye'nin sigara ile mücadelede geçmişte önemli başarılar elde ettiğini, ancak son süreçte sigara kullanım oranlarında artış gözlemlendiğini söyledi.

Sigaranın Türkiye'deki ölüm nedenlerinin yüzde 60'ına yakınına neden olan kök hastalık olduğuna da işaret eden Bakan Memişoğlu, bu konuda insanların bilinçlenmesi için sigara bırakma konusunda son iki senede büyük bir gayret içinde olduklarını ifade etti.

Bakan Memişoğlu şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanlığı olarak bütün sigarayla ilgili bırakmaya yardımcı olacak ilaçları ücretsiz veriyoruz ve baktığın zaman bin 700 üzerinde sigara bırakma polikliniklerimiz var. Mobil sigara bırakma polikliniklerimiz var. 171 dediğimiz sigarayla ilgili, bırakmayla ilgili her türlü desteği veriyor."