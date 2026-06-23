Yeni evli Sevil evinde asılı bulundu. Evinde çıkan not dikkat çekti
23.06.2026 12:19
İstanbul'da yeni evli olduğu öğrenilen Sevil Yengeç D., evinin salonunda asılı halde bulundu. Polis evde "Anne sana layık olamadım" yazılı not bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yeni evli olduğu öğrenilen Sevil Yengeç D., evinde ölü bulundu.
Olay, 12 Haziran Cuma günü saat 12.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Sevil Yengeç D., akşam saatlerinde annesi ve eşi Furkan D. ile birlikte evde vakit geçirdi.
Annesinin evden ayrılmasının ardından kadının uyuduğu, eşinin ise sabah saatlerinde uyandığında Sevil Yengeç D.'nin yanında olmadığını gördüğü öğrenildi.
Seslenmesine rağmen cevap da alamayınca salona giden Furkan D., eşini hareketsiz halde buldu.
Bunun üzerine sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
"ANNE SANA LAYIK OLAMADIM"
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sevil Yengeç D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İfadesine başvurulan Furkan D.'nin eşini salonda asılı halde gördüğünü, ipten indirerek sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Sevil Yengeç D.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemelerde ise polis ekipleri "Anne sana layık olamadım." yazılı bir not buldu.
"TARTIŞMADIK ARAMIZDA SORUN YOKTU"
Emniyete götürülen Furkan D.'nin ifadesine başvuruldu.
Eşiyle aralarında bir sorun olmadığını iddia eden Furkan D., olay günü akşam saatlerinde annesinin evlerine geldiğini, birlikte oturduklarını daha sonra gittiğini, eşiyle tartışma yaşamadıklarını son olarak da uyuduklarını söylediği öğrenildi.