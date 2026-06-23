Yeni evli Sevil evinde asılı bulundu. Evinde çıkan not dikkat çekti

Emniyete götürülen Furkan D.'nin ifadesine başvuruldu.

Eşiyle aralarında bir sorun olmadığını iddia eden Furkan D., olay günü akşam saatlerinde annesinin evlerine geldiğini, birlikte oturduklarını daha sonra gittiğini, eşiyle tartışma yaşamadıklarını son olarak da uyuduklarını söylediği öğrenildi.