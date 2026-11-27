Kar yağışı salı günü etki alanını genişletecek.

Başta Başkent Ankara olmak üzere İç Anadolu'nun tamamı ve Doğu Anadolu ile Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı etkili olacak.

Trakya'daki kar yağışının salı günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Salı günü kar yağışı beklenen şehirler şöyle: Ankara, Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Konya, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars.

Hava sıcaklığının bir kademe daha düşeceği İstanbul'da salı günü de sağanak yağmur etkili olacak.