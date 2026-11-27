Yeni hafta kar yağışıyla geliyor: İşte kar beklenen şehirler
27.11.2026 15:56
Yurt genelinde yeni haftayla birlikte kar yağışı bekleniyor. Şiddetli rüzgar hissedilen sıcaklığı sıfır dereceye düşürecek. Başta Başkent Ankara olmak üzere birçok şehirde kar yağışı etkili olacak.
Türkiye genelinde yeni haftada kış koşulları etkili olacak. Sıcaklıklar düşecek, şiddetli poyraz ve kar yağışı görülecek.
Hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren düşmeye başlayacak.
Hafta sonuna 17 derece sıcaklıkla giriş yapması beklenen İstanbul'da pazar günü sağanak yağış görülecek. Başkent Ankara'da ise hafta sonu parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
Pazartesi gününden itibaren tüm bölgelerde sıcaklık bir kademe daha gerileyecek ve kar yağışı başlayacak.
PAZARTESİ GÜNÜ HAVA SOĞUYACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yeni haftada Sibirya soğukları etkili olacak.
Pazartesi günü Trakya'da mevsimin ilk kar yağışının görülmesi bekleniyor. Edirne ve Kırklareli'de hava çok soğuk olacak. Kırklareli'de kar yağacak.
Aynı gün hava sıcaklığının en yüksek 9 derece olması beklenen İstanbul'da ise sağanak yağmur görülecek.
Pazartesi günü İstanbul'un yanı sıra Marmara geneli ve Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağmur etkili olacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise kar yağışı bekleniyor.
KAR ETKİ ALANINI GENİŞLETECEK
Kar yağışı salı günü etki alanını genişletecek.
Başta Başkent Ankara olmak üzere İç Anadolu'nun tamamı ve Doğu Anadolu ile Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı etkili olacak.
Trakya'daki kar yağışının salı günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Salı günü kar yağışı beklenen şehirler şöyle: Ankara, Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Konya, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars.
Hava sıcaklığının bir kademe daha düşeceği İstanbul'da salı günü de sağanak yağmur etkili olacak.
ÇARŞAMBA GÜNÜ DE KAR BEKLENİYOR
Ankara'daki kar yağışı çarşamba gününe gelindiğinde etkisini yitirecek. Ancak soğuk bir hava hakim olacak.
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde çevreleri ile Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta çarşamba günü de kar yağışı etkili olacak.
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de çarşamba günü kar yağışı görülecek.
Megakent İstanbul'da ise çarşamba günü de sağanak beklentisi var.