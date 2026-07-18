Yeni haftada nefes almak bile zorlaşacak. Poyraz bile kurtaramayacak, nem ve sıcaklık birleşiyor
18.07.2026 09:05
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yeni haftada 3-4 derece daha yükselecek.
Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklığı artmaya devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, Ege ve Akdeniz'in batısı ile Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcaklar etkili olacak.
GÖLGEDE 34 DERECE OLACAK
İstanbul'da poyraz sert esecek ancak bağıl nemin artmasıyla sıcaklık gölgede bile 34 derece hissedilecek.
AKOM'un son verilerine göre, kent genelinde önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor.
NEME DİKKAT!
Kuzeydoğu yönünden esecek poyraz, serinlik vermeye devam etsene de megakentte bağıl nemde artış yaşanıyor ancak yeni haftada hava sıcaklığının 3-4 derece artmasıyla İstanbul'da gölgede bile sıcaklık 34 derece hissedilecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da etkisini sürdürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yüksel, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde bulutlanma olduğunu, buna bağlı olarak da Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan'da yağış beklendiğini söyledi.
Yağışların, Kars ve Ardahan'da kuvvetli olacağına dikkati çeken Yüksel, "Bu yönüyle bu bölgede bulunanların tedbirli ve dikkatli olmasında fayda var." dedi.
PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Yüksel, pazar günü Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağını kaydetti.
Sıcaklıklarda değişiklik beklenmediğini vurgulayan Yüksel, "Hafta sonunda mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerindeki sıcaklıklar tüm yurtta geçerli olacak." diye konuştu.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Yüksel, 3 büyükşehirde yağış beklenmediğini belirterek, "İstanbul'da gündüz sıcaklıkları 31 ila 32 derece, Ankara'da 32 ila 33 derece civarında olurken, İzmir'de hafta sonu sıcaklıkların 36 ila 37 derece bandında seyretmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.