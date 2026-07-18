Yeni haftada nefes almak bile zorlaşacak. Poyraz bile kurtaramayacak, nem ve sıcaklık birleşiyor

Yüksel, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde bulutlanma olduğunu, buna bağlı olarak da Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan'da yağış beklendiğini söyledi.

Yağışların, Kars ve Ardahan'da kuvvetli olacağına dikkati çeken Yüksel, "Bu yönüyle bu bölgede bulunanların tedbirli ve dikkatli olmasında fayda var." dedi.