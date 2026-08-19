Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in sağlık durumu nasıl? Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
19.08.2026 11:26
Son Güncelleme: 19.08.2026 11:44
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğraması sonrası yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, dün sokakta bıçaklı saldırıya uğradı.
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Karataş Mahallesi’nde Meriç ile sokakta yanına yaklaşan Keleş arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Keleş, Meriç’i bıçaklayarak kaçtı.
ACİL AMELİYATA ALINDI
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Aldığı bıçak darbesi ile bağırsakları zarar gören Meriç, akşam ameliyata alındı.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ameliyatın ardından Melih Meriç, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen Meriç'in tedbir amaçlı uyutulduğu ve bugün ya da yarın uyandırılmasının beklendiği bildirildi.
KORUMA POLİSİNE İZİN VERMİŞ
Meriç'in, dün gün içinde saha ziyaretleri yaptığı, öğle saatlerinde de koruma polisine özel işleri olduğunu belirterek izin verdiği ortaya çıktı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydi Ahmet Keleş'in kaçtığı aracı tespit etti.
Keleş, şüphelilerden A.Ç., araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D., şüphelinin yakını H.K. ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç. olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.