Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor

8 Kasım'daki ön seçimde Yeni Parti üyelerinin Genel Başkan seçtiği Özgür Özel, bugün ise bin 202 delegenin oyunu isteyecek.

Kurultayın asıl siyasi mücadelesi ise partinin yeni yönetim kadrosunun belirleneceği Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanacak. Ancak bunun öncesinde kritik bir tüzük değişikliğine gidildi ve PM'nin üye sayısı bir dönemliğine 80'den 150'ye çıkarıldı.

Yeni modelde milletvekilleri için 80, parti örgütü temsilcileri için 40, politika geliştirme çalışmalarında görev alacak isimler için ise 30 kişilik kontenjan öngörülüyor.

Bahse konu 30 kişilik ekibin ekonomi, adalet, eğitim, sağlık, kültür sanat ve çevre gibi alanlarda uzman isimlerden oluşması planlanıyor.

PM seçimlerinde tüzükte çarşaf liste esas olmasına rağmen blok listeyle seçime gidilmesi eğilimi bulunuyor. Bu nedenle Özel'in anahtar listesi ve yeni yönetimde yer vereceği isimler merak konusu.