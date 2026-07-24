Yeni Parti ilk toplantısını Anadolu Kulübü'nde yapacak. Anadolu Kulübü neden önemli?

Önemli toplantının adresi olacak seçilen Anadolu Kulübü'nün sembolik bir anlamı var.

Anadolu Kulübü, 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kuruldu. Kulübün ilk başkanı İsmet İnönü'ydü.

Kulüp, Cumhuriyet'in ilk yıllarında hem sosyal hem de diplomatik hayatın kalbinin attığı bir noktaydı.