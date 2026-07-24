Yeni Parti ilk toplantısını Anadolu Kulübü'nde yapacak. Anadolu Kulübü neden önemli?
24.07.2026 13:33
Yeni Parti ilk önemli toplantısını Kızılay'daki Anadolu Kulübü'nde yapacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulan Anadolu Kulübü'nün sembolik bir önemi var.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel ve 90 milletvekili Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti.
Özel ve arkadaşları bugün Hacı Bayram Camisi'nde kılacakları Cuma Namazı sonrası 1'inci Meclis Binası'na yürüyecek.
Yeni Parti kurmayları daha sonra ilk önemli toplantılarını gerçekleştirecek.
Bu toplantının adresi Kızılay'daki Anadolu Kulübü olacak.
ATATÜRK'ÜN EMRİYLE KURULDU
Önemli toplantının adresi olacak seçilen Anadolu Kulübü'nün sembolik bir anlamı var.
Anadolu Kulübü, 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kuruldu. Kulübün ilk başkanı İsmet İnönü'ydü.
Kulüp, Cumhuriyet'in ilk yıllarında hem sosyal hem de diplomatik hayatın kalbinin attığı bir noktaydı.
GENEL BAŞKAN VE YÖNETİM KADEMESİ BELİRLENECEK
Özgür Özel ve arkadaşları, sembolik anlamı büyük olan Anadolu Kulübü'nde bir toplantı gerçekleştirecek.
Anadolu Kulübü'nün önünden son gelişmeleri aktaran NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, bu toplantıda partinin yönetim kademesinin belirleneceğini söyledi.
Toplantının kulübün beşinci katındaki 150 kişilik salonda gerçekleşeceğini anlatan Bingöl, önce genel başkan seçimi yapılacağını ifade etti.
Bu seçimin ardından partinin üst yönetim organları oluşturulacak.