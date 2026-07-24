Yeni parti kuruluyor. "Milletvekilleri imza attı, alternatif isim belli oldu"

Bu sırada kulislerde dikkati çeken bir ayrıntı konuşuldu.

Bu iddiaya göre İçişleri Bakanlığı'na öncelikle "Yeni Parti" adıyla başvuru yapılacak. Ancak bu ismin daha önce alınmış olması ya da hukuki bir engelle karşılaşılması ihtimaline karşı iki alternatif isim de hazır tutuldu.

Kulislerde ikinci alternatifin "Değişim Partisi" olduğu konuşuluyor. Bu nedenle kurucu milletvekillerinden sadece "Yeni Parti" için değil, yedek iki isim için de imza alındı.

91 vekilin bu iki isme de imza attığı ileri sürüldü.