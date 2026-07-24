Yeni parti kuruluyor. "Milletvekilleri imza attı, alternatif isim belli oldu"
24.07.2026 08:52
Son Güncelleme: 24.07.2026 09:03
"Mutlak butlan" kararı nedeniyle süren tartışmaların sonunda CHP'den ayrılmaya karar veren Özgür Özel ve ekibi, yeni partinin kuruluşu için harekete geçti. Kulislerde milletvekillerinden iki isim için imza toplandığı konuşuluyor.
İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmalı bir sürece giren CHP'de bir dönem sona ermek üzere.
Söz konusu hükmün ardından Genel Başkanlık görevinden alınan, sonrasında milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) veda konuşması yaptı ve yeni parti kuracaklarını resmen duyurdu.
90'a yakın milletvekilinin bu oluşumda yer alacağı ileri sürüldü.
Özel'in bugün yayınlayacağı videoyla CHP'den resmen istifa edeceği, milletvekillerinin de bu adım sonrası partiden topluca ayrılacağı ifade edildi.
Partinin kuruluş dilekçesinin de bugün veya pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na teslim edileceği öğrenildi.
ALTERNATİF İSİM İÇİN DE İMZA TOPLANDI
Bu sırada kulislerde dikkati çeken bir ayrıntı konuşuldu.
Bu iddiaya göre İçişleri Bakanlığı'na öncelikle "Yeni Parti" adıyla başvuru yapılacak. Ancak bu ismin daha önce alınmış olması ya da hukuki bir engelle karşılaşılması ihtimaline karşı iki alternatif isim de hazır tutuldu.
Kulislerde ikinci alternatifin "Değişim Partisi" olduğu konuşuluyor. Bu nedenle kurucu milletvekillerinden sadece "Yeni Parti" için değil, yedek iki isim için de imza alındı.
91 vekilin bu iki isme de imza attığı ileri sürüldü.
GENEL MERKEZ BİNASI İÇİN ANLAŞTILAR
Yeni parti için ilk somut adımsa iki gün önce atıldı.
Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşları arasında yer alan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, genel merkez binası için masaya oturduklarını duyurdu.
Emre, “Biz binayla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık." dedikten sonra ayrıntıları şöyle aktardı:
"O ön anlaşmayı yaparken de şunu söyledik: Partimizin kuruluşuyla birlikte resmi olarak adres göstereceğiz ve ilk aylık kira ödemesini ekim ayında başlatacak şekilde bu süre zarfına kadar da parti kurulmuş, bağış almış olacak ve o şekilde karşılayacağız.
“İLK DÖNEMİN KİRASI BAĞIŞLARLA ÖDENECEK”
Biliyorsunuz burada yasal olarak bir sınır var yıllık. 648 bin lira olması lazım bir kişinin bağışlayabileceği en yüksek miktarın. Bunu şöyle planladık: İlk aşama kurulduktan sonra bağışlar almaya üyelerle birlikte buna devam edeceğiz.
Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte gerek işte ilk dönemin kirasının ödenmesi bakımından bu bağışlar yapılacak açık bir şekilde. Çünkü bunun Türkiye'de şeffaf bir şekilde yapılması lazım.”
"GÜN BOYU KARARSIZ VEKİLLERLE GÖRÜŞTÜ"
Kulislerde konuşulan bir başka ayrıntı da, Özgür Özel'in gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgiliydi. Özel'in dün gün boyunca kararsız milletvekilleriyle bir araya geldiği öne sürüldü.
Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kılması beklenen Özel, ardından 14.00'te kurucu milletvekilleriyle bir toplantıyla son hazırlıkları gözden geçirecek.
Milletvekilleri, istifa etmek için partinin kuruluş dilekçesinin verilmesini beklemeyecek. Gün içinde hem e-devlet üzerinden parti üyeliği sonlandırma işlemi yapılacak hem de Meclis Başkanlığı'na “istifa” bildirimi yapılacak.
Partinin kuruluş dilekçesi ise yetişmesi halinde bugün, aksi bir durumda ise pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek.
NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, son gelişmeleri şöyle aktardı:
“Videolu paylaşım bekliyoruz. İstifaya ilişkin, sürece ilişkin, yeni partinin kuruluşuna ilişkin... Ya sosyal medya hesabı üzerinden ya WhatsApp grubundan paylaşmasını bekliyoruz. Saat 10.00 gibi paylaşacağı konuşuluyor.”
Bingöl, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hazine yardımı yapılması gerektiğine dair açıklamasının nasıl değerlendirildiğini de şöyle paylaştı:
“Yasal altyapısı olmadığı için bu işin oluru olmadığını görüyorlar. Sadece iyi niyet beyanı olarak algılandığını belirtelim. Zaten sahada da bazı videolar paylaşıyorlardı. Çok sayıda bağış yapmak isteyen insan var. Bu insanların getireceği bağışlarla yollarına devam edeceklerini düşünüyorlar. Özgür Özel ve kurmaylarının en son düşündükleri şeyin bu olduğunu söyleyebilirim.”
GENEL MERKEZ CEPHESİ TEPKİLİ
Yeni parti adımı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın isimlerin tepkisini çekti.
Son olarak CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'den “Manisa Milletvekili” diye bahsederek şunları söyledi:
Manisa Milletvekilimizin yaptığı Grup Toplantısı'nda ya da arkadaşlarımızın yaptığı açıklamalarda, CHP'nin siyasal çizgisinden başka bir siyasal parti tarif edemiyorlar. O halde şunu sormak gerekir: O zaman niye bir başka parti arayışı içindesiniz?
CHP içinde bir siyasal mücadele yapmanız gerekirken, kongrelerimizi ilan ettik, eylülden itibaren başlıyor, bu parti içinde bir siyasal mücadele yapmak gerekirken ve ayrışmanın ideolojik, politik nedenlerini CHP'nin siyasal fikriyatından başka bir anlam ifade edecek bir ayrım yapamıyorsanız eğer o zaman 'Niçin başka bir siyasal parti arayışı içindesiniz?' sorusunun tek açıklaması olabilir; 'Biz kendimize koltuk arıyoruz.' diyor arkadaşlar."
KILIÇDAROĞLU "AYRILMASINA GEREK YOK" DEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu da daha önce katıldığı bir televizyon programında “mücadelenin CHP çatısı altında sürmesi gerektiğini” söylemiş, Özgür Özel'in ayrılmasına gerek olmadığını ifade etmişti.
“Partiden ayrılmasına gerek yok. Parti içinde paralel yapı olmaz. Parti içinde mücadele edilir. Beni sevebilirler de sevmeyebilirler de. CHP’li vekillerin ve il başkanlarının temel özelliği kendi özgür iradeleriyle karar verirler.” diyen Kılıçdaroğlu, ardından şunları kayda geçirmişti:
Mahkemenin butlan kararı vermesi işin içine paranın girmiş olmasındandır. Kimse bu parayı veya yolsuzluğu konuşmuyor. Herkes mutlak butlan kararını konuşuyor.
Özgür Özel gitmesin, gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz. Paralel yapı nerede olurdu? Buna şimdilik bir şey demiyorum. Arkadaşları da uyaracağım. Böyle bir şey olmaz. Gidip illeri, ilçeleri gezersiniz. Kendinize oy istersiniz. Bunlar olağandır. Ama ayrı yapılar kurmak olağan değildir. Belki arkadaşlar ön kabulle bunu yaptılar ama zaman geçtikçe bunun düzeleceğini düşünüyorum."
ÖZEL VE EKİBİNİN HEDEFİ "ANA MUHALEFET" OLMAK
Özel ve ekibi, kurulacak partinin yeni ana muhalefet partisi olmasını hedefliyor. Bunun için CHP'li 135 milletvekilinden en az 68'inin yeni partiye geçmesi gerekiyor.
Kulislerde kuruluş aşamasına katılacak vekillerin sayısının 90 olduğu ileri sürülüyor.
Özel de CHP Grup Başkanı olarak yaptığı son konuşmada “Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi olacaklarını” söyledi.
NTV Muhabiri Uğraş Bingöl de son durumu "Bu rakamın 94'e çıktığını söylediler ama 100'e kadar ulaşabileceğine yönelik açık kapı bıraktılar." ifadesiyle aktardı.
Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise Özel’i destekleyen vekil sayısının mevcut vekillerin yarısını geçmeyeceğini, sonradan yeni katılımlar olmasının da beklenmediğini ifade ediyor.
“ÖZEL'İN ÖNCE İSTİFASINI VERMESİ GEREKİRDİ”
CHP Sözcüsü Sarı, bu konuda Özel'in tavrını da eleştiriyor:
"Ahlaki olan, Sayın Özgür Özel'in Grup Toplantısı'nı yapmadan önce istifa etmesi olurdu. Dolayısıyla bir siyasal partinin grubunda başka bir siyasal partinin çalışması açıklanmaz, ismi, logosu, başka bir siyasi yolculuğun ana hatları açıklanmaz. Bunu hiçbir şekilde ahlaki bulmuyoruz.
Özellikle grup yönetimiyle ilgili alacağımız pozisyonlar arkadaşların istifasıyla ilgili, istifa edip etmeyeceklerini, hangi arkadaşın istifa edeceğini hep beraber göreceğiz. Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. CHP üyelerinin 10'da birine bile ulaşmamıştır istifa. Dolayısıyla her 10 üyeden 9 tanesi en az CHP'nin siyasal kimliği içinde siyasal mücadele yapmaktadır."
BELEDİYE BAŞKANLARIYLA İLGİLİ SON DURUM
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez kürsüye çıktığı veda konuşmasında belediye başkanları için ayrıca parantez açmıştı.
Yeni partiye geçtiğini duyurmayan isimlere ilk etapta tepki gösterilmemesini isteyen Özel, “Açık açık ‘Ben onlarla değilim.’ demeyen herkesin kendileriyle hareket ettiğini” savunmuştu:
"Kimse belediye başkanına, belediye meclis üyesine 'Vay efendim sen niye geçmedin' demesin. 'Özgür Özel'le birlikte değilim' demeyen herkes emin olun ki bizimle birliktedir.
Herkes bilsin ki ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Ne Zeydan Karalar Adana'da ne Vahap Seçer Mersin'de kalır. 'Ben onlarla değilim' diyen diyebilir. Bu lafı duymadığınız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir."
Son durum dün Özel'in çalışma ekibindeki Zeynel Emre'ye ve Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndaki Müslim Sarı'ya soruldu.
Emre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın “CHP’de kalacağım” açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:
“Biz neyi söylüyorsak, neyi planlıyorsak karşımızdaki organize kötülüğün neler yapabileceğini düşünerek strateji geliştiriyoruz. O nedenle biz bu kuruluş aşamasında ilk etapta milletvekilleriyle bu sürecin içerisine girdik. Süreç ilerledikçe de hani bizlerin de sizlere güzel sürprizleri olacak. Bu süreçte biz arkadaşlarımızı da koruyarak ilerleyeceğiz. Öyle ilerlemeye devam edeceğiz.
Dün Genel Başkanımız ne söylediyse biz o çizgideyiz. Bugünkü bazı belediye başkanlarımızın açıklaması o çizginin dışında durduğumuz gibi bir anlam taşımaz bizim için. Biz aynı çizgideyiz. Aynı düşüncedeyiz.”
"Belediye başkanlarımız çok kahir ekseriyetle CHP içinde kalmayı tercih ediyorlar. Çok istisnai bir biçimde 'Biz yolculuğumuzu Manisa Milletvekili Özgür Özel'in kuracağı partide yaparız, oraya doğru gideceğiz.' diyen belediye başkanlarımızın sayısı çok az."