Yeni parti ne zaman kurulacak?

İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmalı bir sürece giren CHP'de bir dönem sona ermek üzere.

Söz konusu hükmün ardından Genel Başkanlık görevinden alınan, sonrasında milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) veda konuşması yaptı ve yeni parti kuracaklarını resmen duyurdu.

Kapalı grup toplantısına, 80 milletvekili katıldı. Yeni partinin kurucular kurulu nda yer almak isteyen 90'nın üzerinde milletvekili olduğu belirtiliyor.