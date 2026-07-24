Yeni parti ne zaman kurulacak?
24.07.2026 00:10
Son Güncelleme: 24.07.2026 04:20
Özgür Özel'in kuracağı yeni parti için geri sayım sürüyor. Partinin kuruluş dilekçesi bugün veya pazartesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Milletvekillerinin de başvurudan önce istifa etmesi bekleniyor.
İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmalı bir sürece giren CHP'de bir dönem sona ermek üzere.
Söz konusu hükmün ardından Genel Başkanlık görevinden alınan, sonrasında milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) veda konuşması yaptı ve yeni parti kuracaklarını resmen duyurdu.
Kapalı grup toplantısına, 80 milletvekili katıldı. Yeni partinin kurucular kurulunda yer almak isteyen 90'nın üzerinde milletvekili olduğu belirtiliyor.
Milletvekillerin toplu istifası için bir tarih verilmedi. Tuncay Özkan, Veli Ağbaba gibi isimlerin profillerinden CHP'yi çıkardıkları görüldü.
Yeni parti için İçişleri Bakanlığına, bugün veya Pazartesi günü başvuru yapılması bekleniyor. O başvurudan önce istifaların geleceği belirtiliyor.
Özgür Özel'in de istifasını bugün bir videoyla duyurması bekleniyor.
Partinin adı ve logosu üzerinde de çalışmalar sürüyor. Logonun kırmızı-beyaz renklerden oluşması planlanıyor.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı. O paylaşımda, "başlıyoruz" ifadesi yer aldı.