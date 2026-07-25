Yeni Parti yola çıkarken CHP'de neler yaşandı, belediye başkanlarıyla ilgili son durum ne?

Genel Merkez bu “ayrılık” kararını başından bu yana desteklemiyor, “mücadelenin CHP çatısı altında sürmesi gerektiğini” savunuyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce katıldığı bir televizyon programında Özgür Özel için şunları söylemişti:

“Partiden ayrılmasına gerek yok. Parti içinde paralel yapı olmaz. Parti içinde mücadele edilir. Beni sevebilirler de sevmeyebilirler de. CHP’li vekillerin ve il başkanlarının temel özelliği kendi özgür iradeleriyle karar verirler.

Mahkemenin butlan kararı vermesi işin içine paranın girmiş olmasındandır. Kimse bu parayı veya yolsuzluğu konuşmuyor. Herkes mutlak butlan kararını konuşuyor.

Özgür Özel gitmesin, gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz. Paralel yapı nerede olurdu? Buna şimdilik bir şey demiyorum. Arkadaşları da uyaracağım. Böyle bir şey olmaz. Gidip illeri, ilçeleri gezersiniz. Kendinize oy istersiniz. Bunlar olağandır. Ama ayrı yapılar kurmak olağan değildir. Belki arkadaşlar ön kabulle bunu yaptılar ama zaman geçtikçe bunun düzeleceğini düşünüyorum."

“BENİM SİYASET ANLAYIŞIM BU”

Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti'nin kuruluşu sırasında dikkati çeken bir mesaj yayınladı.

"Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir." diyen Kılıçdaroğlu, "Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım." ifadelerini kullandı.

Paylaşımına bir video da ekleyen Kılıçdaroğlu, "Benim siyaset anlayışım budur." notunu düştü.

MİLLETVEKİLLERİNİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Kılıçdaroğlu, pazar günü milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantı Genel Merkez'de düzenlenecek ve saat 15.00'te başlayacak:

"Yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi adına tüm milletvekillerimizle toplantı gerçekleştirilecektir. Arkadaşlarımızın eksiksiz katılımı önemlidir."

Vekillerin akşam saatlerinde de en düşük emekli maaşıyla ilgili teklifin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'na katıldığı görüldü.