Yeni Parti yola çıkarken CHP'de neler yaşandı, belediye başkanlarıyla ilgili son durum ne?
25.07.2026 10:02
Son Güncelleme: 25.07.2026 10:08
Özgür Özel ile beraberindeki 90 milletvekili, CHP'den istifa etti ve Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini imzalayarak İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Bu sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkati çeken bir mesaj ve toplantı kararı geldi. Belediye başkanlarının nasıl hareket edeceği de merak konusu oldu.
İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'de bir dönem sona erdi.
Söz konusu hükmün ardından Genel Başkanlık görevinden alınan, sonrasında milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, olağanüstü kurultay taleplerinin karşılanmaması üzerine ekibiyle birlikte CHP'den istifa etti.
İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesinde 91 milletvekilinin ismi yer aldı. Özel, Anadolu Kulübü'nde düzenlenen toplantıda oy birliğiyle Genel Başkan seçildi. Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlendi.
Özel ve ekibi, başından bu yana yeni partinin Meclis'teki yeni ana muhalefet partisi olmasını hedefliyordu. Bunun için CHP'li 135 milletvekilinden en az 68'inin yeni partiye geçmesi yetiyordu.
Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise Özel’i destekleyen vekil sayısının mevcut vekillerin yarısını geçmeyeceğini, sonradan yeni katılımlar olmasının da beklenmediğini ifade ediyordu.
Gelinen aşamada CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 44'e düşmüş oldu. Yeni Parti ise AK Parti'den sonraki en yüksek vekil sayısına ulaşarak “ana muhalefet partisi” konumuna yükseldi.
Yeni sandalye dağılımı şöyle oldu:
AK Parti: 277
Yeni Parti: 91
DEM Parti: 56
MHP: 46
CHP: 44
İYİ Parti: 29
Yeni Yol Partisi: 20
Bağımsız Milletvekili: 11
HÜR Dava Partisi: 4
Yeniden Refah Partisi: 4
Türkiye İşçi Partisi: 3
Demokratik Bölgeler Partisi: 2
EMEK Partisi: 2
Saadet Partisi: 1
Demokratik Sol Parti: 1
Demokrat Parti: 1
Genel Merkez bu “ayrılık” kararını başından bu yana desteklemiyor, “mücadelenin CHP çatısı altında sürmesi gerektiğini” savunuyordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce katıldığı bir televizyon programında Özgür Özel için şunları söylemişti:
“Partiden ayrılmasına gerek yok. Parti içinde paralel yapı olmaz. Parti içinde mücadele edilir. Beni sevebilirler de sevmeyebilirler de. CHP’li vekillerin ve il başkanlarının temel özelliği kendi özgür iradeleriyle karar verirler.
Mahkemenin butlan kararı vermesi işin içine paranın girmiş olmasındandır. Kimse bu parayı veya yolsuzluğu konuşmuyor. Herkes mutlak butlan kararını konuşuyor.
Özgür Özel gitmesin, gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz. Paralel yapı nerede olurdu? Buna şimdilik bir şey demiyorum. Arkadaşları da uyaracağım. Böyle bir şey olmaz. Gidip illeri, ilçeleri gezersiniz. Kendinize oy istersiniz. Bunlar olağandır. Ama ayrı yapılar kurmak olağan değildir. Belki arkadaşlar ön kabulle bunu yaptılar ama zaman geçtikçe bunun düzeleceğini düşünüyorum."
“BENİM SİYASET ANLAYIŞIM BU”
Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti'nin kuruluşu sırasında dikkati çeken bir mesaj yayınladı.
"Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir." diyen Kılıçdaroğlu, "Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım." ifadelerini kullandı.
Paylaşımına bir video da ekleyen Kılıçdaroğlu, "Benim siyaset anlayışım budur." notunu düştü.
MİLLETVEKİLLERİNİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
Kılıçdaroğlu, pazar günü milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantı Genel Merkez'de düzenlenecek ve saat 15.00'te başlayacak:
"Yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi adına tüm milletvekillerimizle toplantı gerçekleştirilecektir. Arkadaşlarımızın eksiksiz katılımı önemlidir."
Vekillerin akşam saatlerinde de en düşük emekli maaşıyla ilgili teklifin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'na katıldığı görüldü.
X TARTIŞMASI
Kuruluş dilekçesinin verilmesi sonrası CHP'de gündeme gelen bir başka konu da “sosyal medya hesabı” oldu.
Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Yeni Parti'nin X (eski adıyla Twitter) hesabının CHP'nin TBMM Grubu'na ait resmi sosyal medya hesabı olduğunu savundu.
Demir, ekran görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda "Söz konusu hesapta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ait geçmiş paylaşımlar halen yer almaktadır, kamuoyunun bilgilerine sunulur" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Yeni Parti'ye katılmayan bazı milletvekilleri, bu kararlarının gerekçeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
BELEDİYE BAŞKANLARINDA SON DURUM NE?
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez kürsüye çıktığı veda konuşmasında belediye başkanları için ayrıca parantez açmıştı.
Yeni partiye geçtiğini duyurmayan isimlere ilk etapta tepki gösterilmemesini isteyen Özel, “Açık açık ‘Ben onlarla değilim.’ demeyen herkesin kendileriyle hareket ettiğini” savunmuştu:
"Kimse belediye başkanına, belediye meclis üyesine 'Vay efendim sen niye geçmedin' demesin. 'Özgür Özel'le birlikte değilim' demeyen herkes emin olun ki bizimle birliktedir.
Herkes bilsin ki ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Ne Zeydan Karalar Adana'da ne Vahap Seçer Mersin'de kalır. 'Ben onlarla değilim' diyen diyebilir. Bu lafı duymadığınız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir."
Gelişmelerle ilgili ilk açıklama, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan gelmişti.
Karalar, “CHP’de kalacağım. 54 yıllık CHP’liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele, Atatürk’ün 2 büyük eserinden olan CHP’de sürdürülmeli." demişti.
Karalar'dan sonra gözler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. Dün gazetecilerin Özgür Özel'e sorduğu konulardan biri de, Yavaş'ın tavrıydı.
Özel, "Mansur Yavaş'ın durumu ilk günden beri nettir." dedikten sonra şunları kayda geçirdi:
‘’Net bir durum var; ‘Ben Yeni Parti’de yokum, Özgür Özel ile yokum. Ben bu işin içinde de yokum’ demeyen herkesi, bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz. Ama şu anda belediye meclis üyelerinin durumları, belediye başkanlarının durumları konusunda bizim gösterdiğimiz bir hassasiyet var.
Onun dışında kimse kimseyi ‘Ya sen niye daha Yeni Parti’ye katılmadın?’ diye suçlamasın. Çünkü orada ne varsa bize dair. Herkes Yeni Parti ile ilgili tutumunu en iyi şekilde almak istiyor. ‘Ben yokum’ demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz."
Daha sonra Yavaş'ın partinin kuruluşu dolayısıyla Özgür Özel’i arayarak tebrik ettiği, "Yeni Parti’nin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dediği öğrenildi.