Yeni Parti'de ilk kurultay. Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi
14.11.2026 12:41
Son Güncelleme: 14.11.2026 17:28
Yeni Parti'nin ilk olağan kurultayı yapıldı. Tek aday olarak seçime giren Özgür Özel, yeniden genel başkan seçildi.
Ankara Arena'da yapılan Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultay'ında Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. ,
Kayıtlı 1202 delegenin 1157'si oy kullanırken, Özgür Özel oylamada geçerli 1154 delegenin oyunu aldı.
DİVAN BAŞKANI KARAYALÇIN OLDU
Kurultayın başlaması için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın delegelerce önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu.
Öneri kabul edildi, Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nın Divan Başkanı Karayalçın oldu.
Karayalçın, partisinin kuruluş kurultayında divan başkanlığı yapmasının kendisi için yaşamı boyunca taşıyacağı bir onur olacağını söyledi.
Gösterdikleri güven nedeniyle herkese teşekkür eden Karayalçın, tarihi bir kurultay gerçekleştireceklerini dile getirdi. Kurultay, Karayalçın'ın önerisiyle Kurultay Başkanlık Divanı'nın oylanarak kabul edilip göreve başlamasının ardından devam etti.
KURULTAYDAN AYRINTILAR
Genel Başkan Özgür Özel, eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel ile birlikte alana geldi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasıyla kurultayı başlattı:
"Ben bu salona bakınca gömlek değiştirenleri değil ateşten gömlek giyenleri, yenilgiyi kabul etmeyenleri görüyorum."
Kurultay, "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenleniyor.
Eski milletvekillerinin, belediye başkanlarının, Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Sosyalistler Partisi'nin temsilcilerinin, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyelerinin, Avrupa Parlamentosu'ndan siyasi parti gruplarının temsilcilerinin, yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kurduğu siyasi partiler ve kuruluşlardan temsilcilerin, yabancı ülkelerin büyükelçilikleri ve diplomatik misyon temsilcilerinin, delegelerin, partililerin ve sivil toplum örgütlerinin çağırıldığı kurultaya CHP davet edilmedi.
Parti yönetimi, kararına gerekçe olarak CHP yönetiminin mahkeme kararıyla göreve gelmesini gösterdi.
BAHÇELİ'DEN TEBRİK ÇİÇEĞİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de beyaz zambak, kırmızı gül ile beyaz ve kırmızı gerberalardan oluşan tebrik çelengi gönderdi.
Salondaki ekranlara, dijital olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Özgür Özel'in posterleri ile Türk bayrakları yansıtılırken ayrıca, Özel'in Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin eski SHP Genel Başkanı Karayalçın ile fotoğraflarına da yer verildi.
Kurultay salonundaki dijital ekranlardan, "Rotamız Millet Hedefimiz İktidar Yürüyelim Arkadaşlar" sloganı yansıtıldı.
PARTİ MECLİSİ ÜYE SAYISI ARTIYOR
8 Kasım'daki ön seçimde Yeni Parti üyelerinin Genel Başkan seçtiği Özgür Özel, bugün ise bin 202 delegenin oyunu isteyecek.
Kurultayın asıl siyasi mücadelesi ise partinin yeni yönetim kadrosunun belirleneceği Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanacak. Ancak bunun öncesinde kritik bir tüzük değişikliğine gidildi ve PM'nin üye sayısı bir dönemliğine 80'den 150'ye çıkarıldı.
Yeni modelde milletvekilleri için 80, parti örgütü temsilcileri için 40, politika geliştirme çalışmalarında görev alacak isimler için ise 30 kişilik kontenjan öngörülüyor.
Bahse konu 30 kişilik ekibin ekonomi, adalet, eğitim, sağlık, kültür sanat ve çevre gibi alanlarda uzman isimlerden oluşması planlanıyor.
PM seçimlerinde tüzük gereği çarşaf liste esas olmasına rağmen blok listeyle seçime gidiliyor. Bu nedenle Özel'in anahtar listesi ve yeni yönetimde yer vereceği isimler merak konusu.