Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili belli oldu. CHP'de kalanlar da netleşti

Özgür Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez kürsüye çıktığı veda konuşmasında belediye başkanları için ayrıca parantez açmıştı.

Yeni partiye geçtiğini duyurmayan isimlere ilk etapta tepki gösterilmemesini isteyen Özel, “Açık açık ‘Ben onlarla değilim.’ demeyen herkesin kendileriyle hareket ettiğini” savunmuştu:

"Kimse belediye başkanına, belediye meclis üyesine 'Vay efendim sen niye geçmedin' demesin. 'Özgür Özel'le birlikte değilim' demeyen herkes emin olun ki bizimle birliktedir.

Herkes bilsin ki ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Ne Zeydan Karalar Adana'da ne Vahap Seçer Mersin'de kalır. 'Ben onlarla değilim' diyen diyebilir. Bu lafı duymadığınız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir."

“GENEL BAŞKANIMIZ NE SÖYLEDİYSE O”

Son durum dün Özel'in çalışma ekibindeki Zeynel Emre'ye ve Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndaki Müslim Sarı'ya soruldu.

Emre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın “CHP’de kalacağım” açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

“Biz neyi söylüyorsak, neyi planlıyorsak karşımızdaki organize kötülüğün neler yapabileceğini düşünerek strateji geliştiriyoruz. O nedenle biz bu kuruluş aşamasında ilk etapta milletvekilleriyle bu sürecin içerisine girdik. Süreç ilerledikçe de hani bizlerin de sizlere güzel sürprizleri olacak. Bu süreçte biz arkadaşlarımızı da koruyarak ilerleyeceğiz. Öyle ilerlemeye devam edeceğiz.

Dün Genel Başkanımız ne söylediyse biz o çizgideyiz. Bugünkü bazı belediye başkanlarımızın açıklaması o çizginin dışında durduğumuz gibi bir anlam taşımaz bizim için. Biz aynı çizgideyiz. Aynı düşüncedeyiz.”

"Belediye başkanlarımız çok kahir ekseriyetle CHP içinde kalmayı tercih ediyorlar. Çok istisnai bir biçimde 'Biz yolculuğumuzu Manisa Milletvekili Özgür Özel'in kuracağı partide yaparız, oraya doğru gideceğiz.' diyen belediye başkanlarımızın sayısı çok az."