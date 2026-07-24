Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili belli oldu. CHP'de kalanlar da netleşti
24.07.2026 13:58
Son Güncelleme: 24.07.2026 14:06
CHP'den istifa eden 91 milletvekili Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katıldı. Yeni Parti'de kalan 91 milletvekili ile CHP'de kalan 44 milletvekilinin isimleri belli oldu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'de dengeler değişti.
Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa etti.
YENİ PARTİ'Yİ KURDU
İstifa dilekçelerini Özel ve ekibi, TBMM'ye sundu. Milletvekillerinin istifası Meclis Başkanlık Divanı incelemesi sonrası işleme konulacak.
İstifalarla birlikte Meclis'teki sandalye aritmetiğinde de değişiklik yaşandı.
91 milletvekilinin istifasıyla CHP, Meclis'teki sandalye sıralamasında beşinci sıraya geriledi.
Özgür Özel'in partisi Yeni Parti ise Türkiye'nin yeni ana muhalefeti oldu.
"ŞU AN İÇİN BİZİMLE DEĞİLLER"
İstifa dilekçelerini İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Ankara Milletvekili Murat Emir, 91 milletvekili ile yola çıktıklarını hatırlattı ve "Kimi arkadaşlarımız kimi nedenlerle şu an için bizimle değiller ama yürekleri bizimle." dedi.
91 MİLLETVEKİLİ BELLİ OLDU
Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçen milletvekillerinin de isimleri belli oldu.
İşte Yeni Parti'ye geçen milletvekillerinin isimleri:
1 - Manisa Milletvekili Özgür Özel
2 - İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan
3 - Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
4 - Ankara Milletvekili Ali Gökçek
5 - Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
6 - Antalya Milletvekili Aliye Coşar
7 - Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever
8 - Osmaniye Milletvekili Asu Kaya
9 - Kayseri Milletvekili Aşkın Genç
10 - Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent
11 - Adana Milletvekili Ayhan Barut
12 - Antalya Milletvekili Aykut Kaya
13 - Ankara Milletvekili Aylin Yaman
14 - İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
15 - Sinop Milletvekili Barış Karadeniz
16 - Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen
17 - Adana Milletvekili Bilal Bilici
18 - Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
19 - Aydın Milletvekili Bülent Tezcan
20 - Antalya Milletvekili Cavit Arı
21 - İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
22 - Muğla Milletvekili Cumhur Uzun
23 - Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
24 - İzmir Milletvekili Deniz Yücel
25 - İstanbul Milletvekili Doğan Demir
26 - İzmir Milletvekili Ednan Arslan
27 - Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş
28 - Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
29 - Aydın Milletvekili Evrim Karakoz
30 - İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu Emir
31 - Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul
32 - Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan
33 -İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel
34 - Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer
35 - Muğla Milletvekili Gizem Özcan
36 - İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek
37 - İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen
38 - İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
39 - Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı
40 - Bursa Milletvekili Hasan Öztürk
41 - Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı
42 - Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan
43 - Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver
44 -Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan
45 - Burdur Milletvekili İzzet Akbulut
46 - Bursa Milletvekili Kayıhan Pala
47 - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal
48 - İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun
49 - Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız
50 - Gaziantep Milletvekili Melih Meriç
51 - Kırşehir Milletvekili Metin İlhan
52 - İzmir Milletvekili Murat Bakan
53 - Samsun Milletvekili Murat Çan
54 - Ankara Milletvekili Murat Emir
55 - Antalya Milletvekili Mustafa Erdem
56 - Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül
57 - Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu
58 - Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko
59 - Kocaeli Milletvekili Nail Çiler
60 - İstanbul Milletvekili Namık Tan
61 - Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
62 - Ankara Milletvekili Okan Konuralp
63 - Adana Milletvekili Orhan Sümer
64 - Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan
65 - Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu
66 - İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
67 - Amasya Milletvekili Reşat Karagöz
68 - İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen
69 - Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu
70 - Ordu Milletvekili Seyit Torun
71 - Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez
72 - İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş
73 - Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül
74 - Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici
75 - Denizli Milletvekili Şeref Arpacı
76 - Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı
77 - Mersin Milletvekili Talat Dinçer
78 - Düzce Milletvekili Talih Özcan
79 - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl
80 - İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
81 - İstanbul Milletvekili Türkan Elçi
82 - Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan
83 - Sivas Milletvekili Ulaş Karasu
84 - Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
85 - Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer
86 - İzmir Milletvekili Ümit Özlale
87 - Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
88 - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün
89 - İstanbul Milletvekili Yunus Emre
90 - İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın
91 - İstanbul Milletvekili Zeynel Emre
CHP'DE KALAN 44 MİLLETVEKİLİ
91 milletvekilinin istifasının ardından şu an CHP çatısı altında 44 milletvekili kalmış oldu. Bu isimler ise şöyle:
1- Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin
2- Ankara Milletvekili Deniz Demir
3- Ankara Milletvekili Semra Dinçer
4- Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır
5- Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
6- Balıkesir Serkan Sarı
7- Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu
8- Bolu Milletvekili Türker Ateş
9- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal
10- Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca
11- Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan
12- Elazığ Milletvekili Gürsel Erol
13- Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü
14-Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen
15- Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur
16- Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara
17- İstanbul Milletvekili Engin Altay
18- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak
19- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi
20-İstanbul Milletvekili İlhan Kesici
21- İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı
22- İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu
23- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli
24- İzmir Milletvekili Rıfat Toruntay Nalbantoğlu
25- İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
26- Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
27- Kars Milletvekili İnan Akgün Alp
28- Karabük Milletvekili Cevdet Akay
29- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu
30- Konya Milletvekili Barış Bektaş
31- Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf
32- Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap
33- Mersin Milletvekili Gülcan Kış
34- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
35- Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
36- Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar
37- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak
38- Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun
39- Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar
40- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
41- Uşak Milletvekili Ali Karaoba
42- Yalova Milletvekili Tahsin Becan
43- İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç
44- İzmir Milletvekili Mahir Polat
BELEDİYE BAŞKANLARIYLA İLGİLİ SON DURUM
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez kürsüye çıktığı veda konuşmasında belediye başkanları için ayrıca parantez açmıştı.
Yeni partiye geçtiğini duyurmayan isimlere ilk etapta tepki gösterilmemesini isteyen Özel, “Açık açık ‘Ben onlarla değilim.’ demeyen herkesin kendileriyle hareket ettiğini” savunmuştu:
"Kimse belediye başkanına, belediye meclis üyesine 'Vay efendim sen niye geçmedin' demesin. 'Özgür Özel'le birlikte değilim' demeyen herkes emin olun ki bizimle birliktedir.
Herkes bilsin ki ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Ne Zeydan Karalar Adana'da ne Vahap Seçer Mersin'de kalır. 'Ben onlarla değilim' diyen diyebilir. Bu lafı duymadığınız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir."
“GENEL BAŞKANIMIZ NE SÖYLEDİYSE O”
Son durum dün Özel'in çalışma ekibindeki Zeynel Emre'ye ve Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndaki Müslim Sarı'ya soruldu.
Emre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın “CHP’de kalacağım” açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:
“Biz neyi söylüyorsak, neyi planlıyorsak karşımızdaki organize kötülüğün neler yapabileceğini düşünerek strateji geliştiriyoruz. O nedenle biz bu kuruluş aşamasında ilk etapta milletvekilleriyle bu sürecin içerisine girdik. Süreç ilerledikçe de hani bizlerin de sizlere güzel sürprizleri olacak. Bu süreçte biz arkadaşlarımızı da koruyarak ilerleyeceğiz. Öyle ilerlemeye devam edeceğiz.
Dün Genel Başkanımız ne söylediyse biz o çizgideyiz. Bugünkü bazı belediye başkanlarımızın açıklaması o çizginin dışında durduğumuz gibi bir anlam taşımaz bizim için. Biz aynı çizgideyiz. Aynı düşüncedeyiz.”
"Belediye başkanlarımız çok kahir ekseriyetle CHP içinde kalmayı tercih ediyorlar. Çok istisnai bir biçimde 'Biz yolculuğumuzu Manisa Milletvekili Özgür Özel'in kuracağı partide yaparız, oraya doğru gideceğiz.' diyen belediye başkanlarımızın sayısı çok az."