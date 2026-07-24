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Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili belli oldu. CHP'de kalanlar da netleşti

24.07.2026 13:58

Son Güncelleme: 24.07.2026 14:06

NTV - Haber Merkezi

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CHP'den istifa eden 91 milletvekili Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katıldı. Yeni Parti'de kalan 91 milletvekili ile CHP'de kalan 44 milletvekilinin isimleri belli oldu.

Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili belli oldu. CHP'de kalanlar da netleşti
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'de dengeler değişti.

 

Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa etti.

YENİ PARTİ'Yİ KURDU 1
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YENİ PARTİ'Yİ KURDU

İstifa dilekçelerini Özel ve ekibi, TBMM'ye sundu. Milletvekillerinin istifası Meclis Başkanlık Divanı incelemesi sonrası işleme konulacak.

 

İstifalarla birlikte Meclis'teki sandalye aritmetiğinde de değişiklik yaşandı.

 

91 milletvekilinin istifasıyla CHP, Meclis'teki sandalye sıralamasında beşinci sıraya geriledi.

 

Özgür Özel'in partisi Yeni Parti ise Türkiye'nin yeni ana muhalefeti oldu.

"ŞU AN İÇİN BİZİMLE DEĞİLLER" 2
IHA

"ŞU AN İÇİN BİZİMLE DEĞİLLER"

İstifa dilekçelerini İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Ankara Milletvekili Murat Emir, 91 milletvekili ile yola çıktıklarını hatırlattı ve "Kimi arkadaşlarımız kimi nedenlerle şu an için bizimle değiller ama yürekleri bizimle." dedi.

91 MİLLETVEKİLİ BELLİ OLDU 3
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91 MİLLETVEKİLİ BELLİ OLDU

Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçen milletvekillerinin de isimleri belli oldu.

 

İşte Yeni Parti'ye geçen milletvekillerinin isimleri:

 

1 - Manisa Milletvekili Özgür Özel

2 - İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan

3 - Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

4 - Ankara Milletvekili Ali Gökçek

5 - Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

6 - Antalya Milletvekili Aliye Coşar

7 - Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever

8 - Osmaniye Milletvekili Asu Kaya

9 - Kayseri Milletvekili Aşkın Genç

10 - Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent

11 - Adana Milletvekili Ayhan Barut

12 - Antalya Milletvekili Aykut Kaya

13 - Ankara Milletvekili Aylin Yaman

14 - İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

15 - Sinop Milletvekili Barış Karadeniz

Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili belli oldu. CHP'de kalanlar da netleşti 4
Anadolu Ajansı

16 - Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen

17 - Adana Milletvekili Bilal Bilici

18 - Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

19 - Aydın Milletvekili Bülent Tezcan

20 - Antalya Milletvekili Cavit Arı

21 - İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

22 - Muğla Milletvekili Cumhur Uzun

23 - Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

24 - İzmir Milletvekili Deniz Yücel

25 - İstanbul Milletvekili Doğan Demir

26 - İzmir Milletvekili Ednan Arslan

27 - Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş

28 - Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

29 - Aydın Milletvekili Evrim Karakoz

30 - İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu Emir

Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili belli oldu. CHP'de kalanlar da netleşti 5
Anadolu Ajansı

31 - Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul

32 - Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan

33 -İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel

34 - Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer

35 - Muğla Milletvekili Gizem Özcan

36 - İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek

37 - İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen

38 - İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

39 - Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı

40 - Bursa Milletvekili Hasan Öztürk

41 - Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı

42 - Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan

43 - Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver

44 -Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan

45 - Burdur Milletvekili İzzet Akbulut

Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili belli oldu. CHP'de kalanlar da netleşti 6
Anadolu Ajansı

46 - Bursa Milletvekili Kayıhan Pala

47 - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal

48 - İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun

49 - Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız

50 - Gaziantep Milletvekili Melih Meriç

51 - Kırşehir Milletvekili Metin İlhan

52 - İzmir Milletvekili Murat Bakan

53 - Samsun Milletvekili Murat Çan

54 - Ankara Milletvekili Murat Emir

55 - Antalya Milletvekili Mustafa Erdem

56 - Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül

57 - Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu

58 - Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko

59 - Kocaeli Milletvekili Nail Çiler

60 - İstanbul Milletvekili Namık Tan

Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili belli oldu. CHP'de kalanlar da netleşti 7
Anadolu Ajansı

61 - Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

62 - Ankara Milletvekili Okan Konuralp

63 - Adana Milletvekili Orhan Sümer

64 - Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan

65 - Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu

66 - İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

67 - Amasya Milletvekili Reşat Karagöz

68 - İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen

69 - Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu

70 - Ordu Milletvekili Seyit Torun

71 - Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez

72 - İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş

73 - Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

74 - Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici

75 - Denizli Milletvekili Şeref Arpacı

Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili belli oldu. CHP'de kalanlar da netleşti 8
Anadolu Ajansı

76 - Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı

77 - Mersin Milletvekili Talat Dinçer

78 - Düzce Milletvekili Talih Özcan

79 - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl

80 - İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

81 - İstanbul Milletvekili Türkan Elçi

82 - Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan

83 - Sivas Milletvekili Ulaş Karasu

84 - Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

85 - Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer

86 - İzmir Milletvekili Ümit Özlale

87 - Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

88 - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

89 - İstanbul Milletvekili Yunus Emre

90 - İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın

91 - İstanbul Milletvekili Zeynel Emre

CHP'DE KALAN 44 MİLLETVEKİLİ 9
Anadolu Ajansı

CHP'DE KALAN 44 MİLLETVEKİLİ

91 milletvekilinin istifasının ardından şu an CHP çatısı altında 44  milletvekili kalmış oldu. Bu isimler ise şöyle:

 

1- Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin

2- Ankara Milletvekili Deniz Demir

3- Ankara Milletvekili Semra Dinçer

4- Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır

5- Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

6- Balıkesir Serkan Sarı

7- Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu

8- Bolu Milletvekili Türker Ateş

9- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal

10- Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca

11- Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan

12- Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

13- Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü

14-Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen

15- Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur

16- Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara

17- İstanbul Milletvekili Engin Altay

18- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak

19- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi

20-İstanbul Milletvekili İlhan Kesici

21- İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

22- İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu

23- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli

24- İzmir Milletvekili Rıfat Toruntay Nalbantoğlu

25- İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç

26- Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç

27- Kars Milletvekili İnan Akgün Alp

28- Karabük Milletvekili Cevdet Akay

29- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu

30- Konya Milletvekili Barış Bektaş

31- Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf

32- Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap

33- Mersin Milletvekili Gülcan Kış

34- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

35- Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel

36- Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar

37- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak

38- Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun

39- Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar

40- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz

41- Uşak Milletvekili Ali Karaoba

42- Yalova Milletvekili Tahsin Becan

43- İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç

44- İzmir Milletvekili Mahir Polat

BELEDİYE BAŞKANLARIYLA İLGİLİ SON DURUM 10
NTV

BELEDİYE BAŞKANLARIYLA İLGİLİ SON DURUM

Özgür Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez kürsüye çıktığı veda konuşmasında belediye başkanları için ayrıca parantez açmıştı.

 

Yeni partiye geçtiğini duyurmayan isimlere ilk etapta tepki gösterilmemesini isteyen Özel, “Açık açık ‘Ben onlarla değilim.’ demeyen herkesin kendileriyle hareket ettiğini” savunmuştu:

 

"Kimse belediye başkanına, belediye meclis üyesine 'Vay efendim sen niye geçmedin' demesin. 'Özgür Özel'le birlikte değilim' demeyen herkes emin olun ki bizimle birliktedir.

 

Herkes bilsin ki ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Ne Zeydan Karalar Adana'da ne Vahap Seçer Mersin'de kalır. 'Ben onlarla değilim' diyen diyebilir. Bu lafı duymadığınız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir."

 

“GENEL BAŞKANIMIZ NE SÖYLEDİYSE O”

 

Son durum dün Özel'in çalışma ekibindeki Zeynel Emre'ye ve Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndaki Müslim Sarı'ya soruldu.

 

Emre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın “CHP’de kalacağım” açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

 

“Biz neyi söylüyorsak, neyi planlıyorsak karşımızdaki organize kötülüğün neler yapabileceğini düşünerek strateji geliştiriyoruz. O nedenle biz bu kuruluş aşamasında ilk etapta milletvekilleriyle bu sürecin içerisine girdik. Süreç ilerledikçe de hani bizlerin de sizlere güzel sürprizleri olacak. Bu süreçte biz arkadaşlarımızı da koruyarak ilerleyeceğiz. Öyle ilerlemeye devam edeceğiz.

 

Dün Genel Başkanımız ne söylediyse biz o çizgideyiz. Bugünkü bazı belediye başkanlarımızın açıklaması o çizginin dışında durduğumuz gibi bir anlam taşımaz bizim için. Biz aynı çizgideyiz. Aynı düşüncedeyiz.”

 

"Belediye başkanlarımız çok kahir ekseriyetle CHP içinde kalmayı tercih ediyorlar. Çok istisnai bir biçimde 'Biz yolculuğumuzu Manisa Milletvekili Özgür Özel'in kuracağı partide yaparız, oraya doğru gideceğiz.' diyen belediye başkanlarımızın sayısı çok az."

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