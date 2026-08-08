Yeni sezon 1 Eylül'de başlıyor. "4 aydır hazırlanıyoruz, işaretler iyi"
08.08.2026 10:45
Samsun’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, 1 Eylül’de sona erecek av yasağının ardından denize açılmayı bekliyor.
Samsun’da 1 Eylül’de başlayacak balık av sezonu öncesi balıkçılar, teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onararak yeni sezona hazırlanıyor.
Karadeniz’de palamutun bu sezon için olumlu işaretler vermesi, balıkçıların beklentilerini artırıyor.
Karadeniz’de 15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül’de sona erecek olması nedeniyle Samsun’daki balıkçılar hazırlıklarını sürdürüyor.
HAZIRLIKLARA 4 AY ÖNCE BAŞLADILAR
Teknelerini limana çeken balıkçılar, motor ve ekipmanların bakımını yaparken yıpranan ağları da onarıyor.
Samsun Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Cemal Malkoç, hazırlıklara yaklaşık 4 ay önce başladıklarını belirtti.
Teknelerin boyandığını, eksik ekipmanların tamamlandığını ve motor bakımlarının yapıldığını aktaran Malkoç, ağlarda da son çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Malkoç, yeni sezonda verimli ve sağlıklı bir avcılık yapmayı hedeflediklerini ifade etti.
"BU SENE HALK PALAMUT YİYECEK"
Palamudun bu sezon iyi işaretler verdiğini belirten Malkoç, “1 Eylül’de başlayacak balık sezonuna 4 aydır hazırlanıyoruz. Palamut şimdiden işaretlerini iyi verdi. Bu sene palamut sezonuyla halk bol miktarda palamut yiyecek. Şu ana kadar işaretler iyi görünüyor” dedi.
Karadeniz’in İğneada’dan Hopa’ya kadar olan bölümünde bol miktarda palamut görüldüğünü aktaran Malkoç, limanlarda görülen lüfer yavrularının da yeni sezon için olumlu bir işaret olduğunu söyledi.
"3 AYDIR AĞLARIN BAKIMIYLA UĞRAŞIYORUZ"
Balıkçı Mustafa Malkoç ise sezon hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Tam yol ileri. 3 aydır ağların bakımı ile uğraşıyoruz. Yırtıkları tamir ediyoruz. Son rötuşları yapıyoruz" diye konuştu.
Balıkçılar, hazırlıklarını tamamlayarak 1 Eylül’de başlayacak yeni av sezonunda denize açılmayı bekliyor.