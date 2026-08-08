Yeni sezon 1 Eylül'de başlıyor. "4 aydır hazırlanıyoruz, işaretler iyi"

Palamudun bu sezon iyi işaretler verdiğini belirten Malkoç, “1 Eylül’de başlayacak balık sezonuna 4 aydır hazırlanıyoruz. Palamut şimdiden işaretlerini iyi verdi. Bu sene palamut sezonuyla halk bol miktarda palamut yiyecek. Şu ana kadar işaretler iyi görünüyor” dedi.

Karadeniz’in İğneada’dan Hopa’ya kadar olan bölümünde bol miktarda palamut görüldüğünü aktaran Malkoç, limanlarda görülen lüfer yavrularının da yeni sezon için olumlu bir işaret olduğunu söyledi.