Yeni sıcak hava dalgası yolda. Sıcaklıklar 5 derece artacak 40 dereceye dayanacak

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarının devam ettiği sürece Türkiye'de de sıcaklıkların dalga olacağını dile getirdi.

"Hafta sonu yeniden sıcak hava dalgası etkili olacak." diye konuşan Çalışkan, "Sıcaklıklar bugüne göre 5 derece yükselmiş olacak. İstanbul'da yeniden geçen hafta olduğı gibi 35-36 derecelere doğru bir yükseliş olacak." dedi.