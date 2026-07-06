Yeni sıcak hava dalgası yolda. Sıcaklıklar 5 derece artacak 40 dereceye dayanacak
06.07.2026 15:15
Geçen hafta Türkiye'yi 2-3 günlüğüne etkisi altına alan sıcak hava dalgası yeniden geliyor. Hafta sonu sıcaklıklar 5 derece artacak. İstanbul'da sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak.
Geçen hafta Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye'de etkili oldu.
Hissedilen sıcaklıkların 40 dereceye ulaştığı yurtta hafta sonu gelen kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış, termometrelerde düşüşe neden oldu.
SICAK HAVA DALGASI YENİDEN GELİYOR
Yeni haftayla beraber sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek ancak hafta sonu artmaya başlayacak.
Termometreler yurt genelinde ortalama 5 derece yükselecek.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarının devam ettiği sürece Türkiye'de de sıcaklıkların dalga olacağını dile getirdi.
"Hafta sonu yeniden sıcak hava dalgası etkili olacak." diye konuşan Çalışkan, "Sıcaklıklar bugüne göre 5 derece yükselmiş olacak. İstanbul'da yeniden geçen hafta olduğı gibi 35-36 derecelere doğru bir yükseliş olacak." dedi.
İSTANBUL'DA PERŞEMBE YAĞMUR VAR
Megakentte nemin çok yüksek olmadığına işaret eden Çalışkan, "Akşam saatleri rüzgarla serinlik gelmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
Çalışkan, perşembe günü İstanbul'da kısa süreli yağış geçişi olacağını açıkladı.