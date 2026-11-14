Yeni uygulama başlıyor, asıl tehlike 2000 öncesinde: "Bulamıyoruz"
14.11.2026 12:01
Bina Kimlik Sertifikası uygulamasına ek olarak 1 Ocak'ta yeni bir proje hayata geçecek. Artık her bina beş yılda bir denetlenecek. Ancak uzmanlar başka bir tehlikeye dikkat çekiyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2021'den itibaren uygulanan Bina Kilik Sertifikası'na ek olarak yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Yeni uygulamayla birlikte yapılara beş yılda bir denetim şartı getirilecek.
Yeni yıldan itibaren hayata geçirilmesi planlanan proje ile zorunlu denetim kapsamında kritik katlardaki kolonların ve binadaki kat sayısının mevzuata uygunluğu kontrol edilecek.
Usulsüzlük tespit edilmesi halinde yapı denetim firmasının raporu doğrultusunda güçlendirme ya da yıkım kararı verilebilecek.
Uzmanlar basit onarımların da uygulama kapsamına alınmasının önemli olduğuna dikkat çekiyor.
"BİNA BİTTİKTEN SONRA 'DUVARI KALDIRAYIM' DÖNEMİ BİTTİ"
NTV'ye konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak; yeni uygulamayı, "Bina bittikten sonra 'duvarı kaldırayım, kolonlarda tahrifat yapayım, aşağı iş yeri, dükkan, mağaza yapayım, bu kolonu kaldırayım; böyle şeyler kalmayacak." sözleriyle değerlendirdi.
Uygulamayla birlikte binalarda herhangi bir işlem yapılmak istendiğinde proje hazırlanmasının zorunlu hale geleceğini anlatan Koçak, artık duvar kırılması ya da tesisat onarımı gibi konularda da bildirim zorunluluğu geleceğini ifade etti.
ASIL TEHLİKE 2000 ÖNCESİ APARTMANLARDA
Düzenleme yeni apartmanları kapsıyor ancak uzmanlar asıl eski binalardaki tehlikeye dikkat çekiyor.
2000 yılından önce inşa edilen binaların projelerinin bulunamadığını anlatan Koçak, kentsel dönüşüm için bina incelemesine giden vatandaşların yaşadıkları binalara ait dökümanları bulamadığını anlattı.
Buna benzer bir olayın Maltepe'de 8 Ekim günü çöken binada yaşandığını anlatan Koçak, söz konusu binanın 40 yaşında olduğunu anımsattı.
Koçak bu duruma, "Belediyeye verilen dosyalarda proje yok. Olacak şey değil." diyerek tepki gösterdi.