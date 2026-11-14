Yeni uygulama başlıyor, asıl tehlike 2000 öncesinde: "Bulamıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2021'den itibaren uygulanan Bina Kilik Sertifikası'na ek olarak yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yeni uygulamayla birlikte yapılara beş yılda bir denetim şartı getirilecek.

Yeni yıldan itibaren hayata geçirilmesi planlanan proje ile zorunlu denetim kapsamında kritik katlardaki kolonların ve binadaki kat sayısının mevzuata uygunluğu kontrol edilecek.

Usulsüzlük tespit edilmesi halinde yapı denetim firmasının raporu doğrultusunda güçlendirme ya da yıkım kararı verilebilecek.

Uzmanlar basit onarımların da uygulama kapsamına alınmasının önemli olduğuna dikkat çekiyor.