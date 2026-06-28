Yeni yönetmelik hazır. Araçlarda telefon tutucu ve multimedya ekranlar serbest mi olacak?

Özellikle yeni nesil araçlarda standart olarak sunulan donanımlar üzerindeki tartışmaların da yeni düzenleme ile sona ereceği belirtiliyor.

Buna göre; dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarlar yasal zemine kavuşacak. Fabrika çıkışlı birçok araçta bulunan multimedya ekranlar da serbest hale gelecek.

Navigasyon, park desteği ve sürüş amaçlı kullanılan ekranların yanı sıra araç içi ve araç dışı kamera sistemleri ile kayıt cihazları da serbestlik kapsamına alınacak.