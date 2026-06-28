Yeni yönetmelik hazır. Araçlarda telefon tutucu ve multimedya ekranlar serbest mi olacak?
28.06.2026 16:20
Son Güncelleme: 28.06.2026 16:57
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni trafik düzenlemesinde sona gelindiği ve yeni yönetmelikle, araçlarda telefon tutucu ile multimedya ekranların serbest olacağı belirtiliyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Karayolları Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik sürecinde sona gelindiği belirtiliyor.
Düzenleme ile araçlardaki multimedya ekranlardan telefon tutucularına, ses sistemlerinden dikiz aynası aksesuarlarına kadar pek çok konuda yaşanan belirsizlik ortadan kalkacak.
ARAÇ İÇİ EKİPMANLARA YASAL ZEMİN
A Haber'in haberine göre; yeni yönetmelikle birlikte sürücülerin en çok ceza aldığı konuların başında gelen araç içi ekipmanlar yasal zemine oturtulacağın ve ön cama takılan telefon tutucularının artık serbest hale getirileceği belirtiliyor.
Araç kameralarının da belirlenen ölçüler içinde kullanılması halinde cezaya konu olmayacağı netleşecek. Düzenlemeye göre, direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 santimetreyi aşmayan ekipmanların kullanımı, trafik güvenliğini tehlikeye atmadığı sürece serbest kabul edilecek.
MULTİMEDYA EKRANLARA VE AKSESUARLARA YEŞİL IŞIK
Özellikle yeni nesil araçlarda standart olarak sunulan donanımlar üzerindeki tartışmaların da yeni düzenleme ile sona ereceği belirtiliyor.
Buna göre; dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarlar yasal zemine kavuşacak. Fabrika çıkışlı birçok araçta bulunan multimedya ekranlar da serbest hale gelecek.
Navigasyon, park desteği ve sürüş amaçlı kullanılan ekranların yanı sıra araç içi ve araç dışı kamera sistemleri ile kayıt cihazları da serbestlik kapsamına alınacak.
MODİFİYE TUTKUNU VE ARAÇ İÇİ SES SİSTEMİ KULLANAN SÜRÜCÜLERE YENİ KRİTERLER
Modifiye tutkunlarını ve araç içi ses sistemi kullanan sürücüleri ilgilendiren düzenlemede de yeni kriterler belirlendiği belirtiliyor.
Buna göre, araç içi ses sistemlerine ceza uygulanabilmesi için sesin araç dışına taşması şartı aranacak. Cezaların kesilebilmesi için ihlalin kayıt altına alınması gerekecek. Böylece somut kanıt olmadan sürücülere keyfi şekilde ceza yazılmasının önüne geçileceği belirtiliyor.
OTOBÜS VE MİNİBÜSLERDEKİ SESLİ SİSTEMLERİN KULLANIMI SÜRECEK
Düzenlemeye göre, toplu taşıma araçlarındaki mevcut uygulamalar ise korunacak. Otobüs ve minibüslerde yolculara sunulan bireysel sesli ve görüntülü sistemlerin kullanımına devam edileceği belirtiliyor.
Yeni düzenlemenin uygulanmasında İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak. Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.