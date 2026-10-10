Yeni yüksek hızlı tren hattında ilk sefer: "Saatler sürüyordu, şimdi 55 dakikada gideceğim"

Yolculardan Tunçer Metin, ilk kez hızlı trene bineceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Eski trenlerle yolculuğun uzun saatler sürdüğünü belirten Metin, "Edirne'den İstanbul'a 7 saatte gidiyorduk. Şimdi hızlı tren geldi, çok faydalı olacak. Hem ulaşım hem konfor bakımından güzel oldu ve Avrupa istikameti açılıyor. Türkiye'de her alanda teknolojik hamleler yapılıyor, bu çok sevindirici." dedi.

Metin, hızlı tren sayesinde Çerkezköy'deki yakınlarına kısa sürede kavuşacağını ifade etti.