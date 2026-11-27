Yeşil'in ses kaydıyla gündeme gelmişti: Yıllardır saklanan Tilki Selim saunada yakalandı
27.11.2026 11:59
Son Güncelleme: 27.11.2026 12:01
Türkiye'de 90'lı yıllarda uyuşturucu soruşturmalarıyla gündeme gelen Tilki Selim lakaplı Selim Işık, bir saunanın içindeki gizli bölmede yakalandı.
Türkiye'de bir dönem uyuşturucu soruşturmalarıyla gündeme gelen "Tilki" lakaplı Selim Işık, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hakkında 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve üç ayrı suçtan aranan Selim Işık'ın Üsküdar'da saklandığı belirlendi.
Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.
SAUNADAKİ GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTI
Operasyonda arama yapılan adreste bir sauna olduğu görüldü. Aynı saunanın içerisinde gizli bir bölme olduğu belirlendi.
"Tilki" lakaplı Selim Işık bu sauna içerisinde yer alan gizli bölmede yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
"SUÇLULARIN SOKAKLARIMIZDA GEZMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden hiçbir suçlunun sokaklarımızda gezmesine müsaade etmeyeceğiz." denildi.
Açıklamada operasyonu gerçekleştiren emniyet birimleri tebrik edildi.
TİLKİ SELİM KİMDİR?
Tilki Selim adını 90'lı yıllardaki uyuşturucu operasyonlarıyla duyurmuştu.
Selim Işık, 1996 yılından beri haber alınamayan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın bir dönem "Yalnız yeme, kustururlar." sözleriyle haraç istediği kişi olarak biliniyor.
Uyuşturucu kaçakçısı Selim Işık'ın, eski Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın raporunda da adı geçmiş, söz konusu rapordaki Mahmut Yıldırım'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında "Yalnız yersen kustururlar." ifadeleriyle gündem olmuştu.