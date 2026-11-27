Operasyonda arama yapılan adreste bir sauna olduğu görüldü. Aynı saunanın içerisinde gizli bir bölme olduğu belirlendi.

"Tilki" lakaplı Selim Işık bu sauna içerisinde yer alan gizli bölmede yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.