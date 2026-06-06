Yıllar süren esareti bitiren görüntü: Kapıda göründü, operasyon düğmesine basıldı

N. S.'nin kayıp olarak aradığı 2019'dan bulunduğu tarihe kadar hiçbir sağlık kaydı, okul kaydı veya herhangi bir iz ve emare bulunmaması nedeniyle biri tutuklu beş sanığın 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, N. S.'nin beyanında kendisini dövdüğünü söylediği sanıklardan Recai M.'nin kendini savunamayacak çocuğa karşı kasten yaralama suçundan da cezalandırılması istendi.