Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada "Yoğun çalışma dönemi geçirerek sınava hazırlanan adaylarımızı, bu süreçte adeta adaylarımız ile birlikte sınava hazırlanan ve onlara destek olan ailelerimizi ve sürece aktif katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi eğitim camiamızı tebrik ediyorum. Üniversiteye yerleşecek kardeşlerimizin öğrenmelerini en iyi şekilde tamamlayacaklarına ve ülkemize faydalı görevler üstleneceklerine olan inancımın tam olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Kıymetli adaylar, YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyiş bugün itibarıyla sona erdi. Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu YKS sonuçlarını ilan ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.