YKS nedeniyle meydanlara dev ekranlarda milli maç yayını yapılmayacak

Bakan Çiftçi, YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını bildirdi.

Sınav merkezlerinin sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle (ring halinde) kontrol edileceğini dile getiren Bakan Çiftçi, "Sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Hazır kuvvet ve takviye ekiplerimiz ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirilecek; sınava geç kalma riski bulunan adaylarımıza gerekli destek sağlanacaktır." dedi.

Organize kopya girişimleri ile sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı da istihbari, teknik ve önleyici tedbirlerin en üst seviyede uygulanacağını duyuran Çiftçi, "Sınav evraklarının nakli boyunca güvenlik kesintisiz olarak sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, kimlik kartını kaybeden adayların da mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğünün 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 ile 21 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceğini duyuran Bakan Çiftçi, "Evlatlarımızın yıllardır verdikleri emeğin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için hiçbir aksaklığa müsaade etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.