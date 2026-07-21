YKS sonuçları açıkladı, matematik sorusu iptal edildi: Puanlama nasıl olacak, süreç nasıl işleyecek?
21.07.2026 08:31
Milyonlarca öğrencinin beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçları açıklandı. AYT Matematik Testi'nde yanıtı değiştirilen 23. soru ise yargı kararı gereği iptal edildi. Peki, puanlama nasıl olacak, süreç nasıl işleyecek?
SONUÇLAR AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı.
Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu sınavın ardından tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
İŞTE YKS BİRİNCİLERİ
2026 YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) birinciliğini İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar paylaştı. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sayısalda Şerif Efe Dartar, sözelde Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Tuğsem Bahar birinci oldu. Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında farklı adaylar birincilik elde etti.
YAKLAŞIK 2,5 MİLYON ADAY KATILDI
Sınava başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 2 milyon 255 bin 76'sı TYT'ye katılırken, AYT'ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adayın 1 milyon 473 bin 113'ü sınava girdi.
YDT'ye başvuran 203 bin 640 adaydan ise 143 bin 270'i sınava katıldı. Tüm oturumlarda kadın adayların sınava katılım oranının erkek adaylardan daha yüksek olduğu bildirildi.
YANITI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ
YKS'de bu yıl tartışma yaratan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) başlattığı inceleme sonuçlanmış ve AYT Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı sorunun yanıtı "A" olarak değiştirilmişti.
Öte yandan Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmişti.
İPTAL EDİLEN SORU SAYISI 2 OLDU
Yargı kararı gereği tartışmalı matematik sorusu iptal edildi.
Böylelikle YKS'de iptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi.
Tercih işlemleri, 29 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
PUANLAMA NASIL OLACAK?
NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, "A" ve "C" şıkkını işaretleyen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sorunun iptal edilmesi gerektiğini belirtmişti.
Matematik testinde 40 sorunun bulunduğunu ifade eden Soğuk, iptal edilen soruyla birlikte değerlendirmenin 39 soru üzerinden yapılacağını dile getirdi.
Soğuk, Böylelikle de aslında her bir matematik sorusunun getirisi ölçme ve değerlendirme açısından bir miktar artmış olacak." diye konuştu.