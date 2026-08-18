YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu

Birinciliği paylaşan 5 kişi arasında olan Uslu'nun tercih sonucu belli oldu ve tek tercihi olan ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne yerleşti.

Hedefinin babası gibi mühendis olmak olduğunu söyleyen Uslu, "Şu anda hedefim ve hayalim gerçek oldu." dedi.