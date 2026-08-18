YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını bildirdi.

Ersoy, ''Kıymetli adaylar YKS tercih süreci tamamlandı, hayırlı olsun. Yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkân olacaktır.'' dedi.