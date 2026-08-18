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YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

18.08.2026 05:59

Son Güncelleme: 18.08.2026 06:03

NTV - Haber Merkezi

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Anadolu Ajansı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını bildirdi.

 

Ersoy, ''Kıymetli adaylar YKS tercih süreci tamamlandı, hayırlı olsun. Yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkân olacaktır.'' dedi.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı 1
Anadolu Ajansı

2026 ana yerleştirme sonuçlarına göre kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN? 2
Anadolu Ajansı

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

ÖSYM henüz 2026-YKS ek tercih tarihlerini açıklamadı. Önce 24-28 Ağustos kayıtları tamamlanacak; kayıt yaptırılmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar da belirlendikten sonra ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunu yayımlayacak. 2025'te merkezi yerleştirme sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanmış, ek yerleştirme tercihleri 25 Eylül'de başlamıştı.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı 3
Anadolu Ajansı

Ek tercih işlemleri başladığında adayların tercihlerini yine ÖSYM AİS üzerinden yapması bekleniyor. Geçen yıl başvurular tamamen elektronik ortamda alınmıştı.