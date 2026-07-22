YKS'de 67 bin aday sıfır çekti
22.07.2026 13:21
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, bu yıl 67 bin aday hiçbir soruya doğru yanıt vermeyecek sıfır puan çekti.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.
67 bin aday hiçbir soruyu doğru cevaplamayarak sıfır çekti.
Sınavda doğru cevap oranı bazı derslerde geçen seneye göre düştü.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) Türkçe bölümünde 40 soruda geçen yıl 21,2 olan doğru oranı 20,1'e indi.
Alan Yeterlilik Testi (AYT) matematikte ise bir soru iptal edildi. Bu nedenle adaylar 39 soru üzerinden değerlendirildi. Doğru cevap ortalaması 7,1 oldu.
Bazı derslerde önceki yıla göre artış olsa da soru sayısına göre verilen doğru cevapların miktarı tartışma yarattı.
GEÇEN SENE 40 BİN SEVİYELERİNDEYDİ
Eğitim Uzmanı Muhammet Tosun, NTV'ye yaptığı değerlendirmelerde geçen yıl sıfır çeken aday sayısının 40 bin seviyelerinde olduğunu dile getirip artışa dikkat çekti.
"Geçen yıl aslında sıfır çeken aday sayısında artık azalma olacağını düşünerek umutlanmıştık." diye konuşan Tosun, "Çünkü 2024 yılında da sıfır çeken aday sayısı 64 bin seviyesindeydi. Bu seviye 2025'te düşerken tekrar maalesef 67 bine aynı seviyelere gelmiş oldu." dedi.
İKİ PARAMETRE VAR
Merkezi sınavlarda temel iki parametreyi ölçtüklerini dile getiren Tosun, şöyle devam etti:
“Bir, okuduğunu anlama; iki ise problem çözme yeteneği. Maalesef öğrencilerimiz okuduğunu anlama konusunda sadece Türkçe ve edebiyat değil diğer derslerde de önemli problemler yaşıyorlar. Bir öğrencinin matematik sorusunu çözebilmesi için de temelde önce soruyu anlaması, hangi yöntemi kullanacağını bilmesi lazım. Yani okuduğunu anlayabilen öğrenci ancak matematik sorusunu okuyup doğru çözümü geliştirebiliyor.”
TÜRKİYE'NİN ŞAMPİYONLARI
Bu yıl sınavda 13 birinci var. Sınavın AYT oturumundaki sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu.
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar, hem TYT birincisi oldu hem de AYT'de sayısal branşta birinci oldu.
AYT Sözel birincisi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Salahaddin Çoşkun oldu
Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdemir ise hem TYT'de hem de YDT İngilizce branşında birinciliği göğüsledi.
YDT Fransızca birincisi ise Denizli Açık Öğretim Lisesi'nden mezun Sena İlhan.
Diğer birincilerse Eskişehir ve Şanlıurfa'dan çıktı.
Sınavın iki birincisi ise tercih edecekleri bölümleri açıkladı.