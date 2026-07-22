YKS'de 67 bin aday sıfır çekti

Merkezi sınavlarda temel iki parametreyi ölçtüklerini dile getiren Tosun, şöyle devam etti:

“Bir, okuduğunu anlama; iki ise problem çözme yeteneği. Maalesef öğrencilerimiz okuduğunu anlama konusunda sadece Türkçe ve edebiyat değil diğer derslerde de önemli problemler yaşıyorlar. Bir öğrencinin matematik sorusunu çözebilmesi için de temelde önce soruyu anlaması, hangi yöntemi kullanacağını bilmesi lazım. Yani okuduğunu anlayabilen öğrenci ancak matematik sorusunu okuyup doğru çözümü geliştirebiliyor.”