YKS'de hatalı soru tartışması, ÖSYM inceleme başlattı. Edebiyat ve matematikte iptaller olacak mı?

Ayrıca AYT matematik testinin 23'üncü sorusu da tartışmalara neden oldu.

Bazı matematikçiler, sorunun yanıtı konusunda ikiye ayrılmış bu durumda. Türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusunun cevabı ÖSYM’nin açıkladığı gibi C değil, A şıkkı olduğunu iddia edildi.