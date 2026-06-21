YKS'de ilginç anlar. Belgesini otomobilde unuttu, sınava girmedi: "Seneye görüşürüz"
21.06.2026 11:49
Son Güncelleme: 21.06.2026 12:02
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için kimi öğrenciler son anda yetişti, kimileri de çeşitli nedenlerden sınava giremedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15’te başladı.
Bursa'da öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren sınava gerecekleri okulların önünde toplandı. Aileleri ile okul önünde bekleyen öğrenciler, kapıların açılması ile sınav salonlarına alındı.
"BENİM HATAM SENEYE GÖRÜŞÜRÜZ"
Nilüfer ilçesi Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi'ne gelip otomobilde sınav giriş belgesini unutan bir öğrenci, belgeyi almak için araca gitti.
10.03'te geldiği okul kapısında sınav sorumluları ve polisler tarafından içeri alınmayan aday, "Böyle şeyler oluyor. Benim hatam, seneye görüşürüz o zaman" derken; öğrencinin içeri alınması için uzun süre uğraşan veliler büyük üzüntü yaşadı.
Geç kalan aday, kendisine yardımcı olan velilere sarılarak teşekkür etti.
YKS öncesi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Kampüsü'nde sınava girmek için bekleyen adaylardan biri kimliğini evde unuttu. Mehmet Emin Kuşsan adlı öğrenci Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı motosikletli zabıtanın aracına binerek Nüfus Müdürlüğüne gitti.
Motosikletli zabıta yaklaşık 20 dakika içinde öğrenciyi aldığı kimlik yerine geçen belgeyle sınava yetiştirdi. Öğrenci ve motosikletli zabıta okul önündeki veliler tarafından alkışlarla karşılandı.
Yaklaşık 20 dakika içinde öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götürüp sınav yerine geri getiren zabıtaya anne oğlu adına "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti.
ŞIRNAK
Polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski bulunan 21 öğrenciyi sınava gireceği okullara yetiştirdi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) bugün 1 milyon 627 bin 960 aday ter döküyor. Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 203 bin 639 aday katılacak.
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, bugün saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
1 milyon 627 bin 960 adayın başvurduğu, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda düzenlenen ikinci oturumda, 227 bin 380 kişi görev yapıyor.
AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.
YDT SAAT 15.45'TE BAŞLAYACAK
Saat 15.45'te başlayacak son oturum Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.
YDT'ye İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday başvurdu.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.