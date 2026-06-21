YKS'de ilginç anlar. Belgesini otomobilde unuttu, sınava girmedi: "Seneye görüşürüz"

Nilüfer ilçesi Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi'ne gelip otomobilde sınav giriş belgesini unutan bir öğrenci, belgeyi almak için araca gitti.

10.03'te geldiği okul kapısında sınav sorumluları ve polisler tarafından içeri alınmayan aday, "Böyle şeyler oluyor. Benim hatam, seneye görüşürüz o zaman" derken; öğrencinin içeri alınması için uzun süre uğraşan veliler büyük üzüntü yaşadı.

Geç kalan aday, kendisine yardımcı olan velilere sarılarak teşekkür etti.